Aún no localizan a joven desaparecido en el 'Tajo de Santa Ana'

El joven había salido de laborar y debía cruzar por el Tajo de Santa Ana para llegar a su domicilio, pero autoridades no han dado con su paradero.Adrián Alejandro Martínez López, llegó a esta ciudad con su esposa y dos hijos menores de edad, había decidido cambiar de ciudad para darle más tranquilidad y seguridad a su familia.Adrián apenas tenía 2 días trabajando en una mueblería ubicada en Villas de San Juan, pero ya sabía qué camino tomar para llegar a su casa caminando o en camión.Alejandra, su esposa, platicó para a.m./Al Día que esa noche Adrián le mandó un mensaje de texto avisándole que en su trabajo hubo un asalto, pero que estaba bien y ya iba de salida.El joven debía pasar un puente que se ubica en el Tajo a Santa Ana, pero se derrumbó y no se sabe si fue víctima de ese hecho o si está perdido por la ciudad.Adrián ya no llegó a su hogar y ahora su esposa, hijos y demás familia lo esperan ver sano y salvo.En tanto, la Agencia 8 sigue en investigación para dar con el joven.explicó la vocera en turno del Ministerio Pública, Karla Vizcaya.