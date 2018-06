Choque entre camiones deja a personas lesionadas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cinco personas resultaron lesionadas en el choque entre un camión urbano y otro de transporte de personal.auxiliaron a todos los heridos.El accidente ocurrió a las 6 de la mañana de ayer en el cruce de los bulevaresEn el percance participaron un camión de la ruta Las Joyas que iba llegando a la estacióny un autobús empresarial.Autoridades no confirmaron cuál de los dos conductores tuvo responsabilidad en el hecho.Los primeros en llegar al auxilio fueron los elementos dePaacudieron minutos después y revisaron a los pasajeros.Inocencia Campos Ortega, María de Jesús Sánchez Alvarado, Juan Antonio Ponce Lechuga, Jorge Enrique Flores Serrano y Margarita García Jiménez, recibieron los primeros auxilios, pero debido a que no presentaron lesiones de gravedad no fue necesario trasladarlos a un hospital.Durante la labor de los rescatistas, los tránsitos resguardaron la vialidad para evitar otro percance.dijo María Mireles, testigo.Luego de que paramédicos descartaron lesiones graves en los afectados, los vehículos fueron retirados y llevados a una pensión.