Resienten incertidumbre por el tratado

La renegociación del TLC y la incertidumbre ante posibles aranceles ya tiene repercusiones en varias empresas del sector agroalimentos de Guanajuato.El tipo de cambio es la principal preocupación de la compañía Macrotúneles de Guanajuato, derivado de que su principal insumo es de importación.Alejandro González Castillo, colaborador del área de ventas detalló que la empresa ubciada en Irapuato se dedica a la comercialización de túneles de plástico para empresas de cultivos de exportación, y el material que emplean es de origen israelí.Detalló que el producto final se vende en dólares, “mezclamos pesos-dólares y el tipo de cambio está disparado”. Esta situación indicó es preocupante derivado de que su producto principal es de importación.Esta situación ha presentado una reducción del 50% en la colocación de los túneles, considerando que en 2016 lograban instalar hasta 100 hectáreas, y en la actualidad se redujo a la mitad.La firma tiene dieciséis años de haberse instalado en Guanajuato, inicialmente su producto se empleaba para las berries, y en la actualidad comercializadores de hortalizas y cultivos orgánicos emplean esta tecnología.El impacto de venta se refleja en toda la república principalmente en Jalisco, Michoacán, Baja California.ArancelesLos productores de jitomate están a la expectativa ante la posibilidad de un arancel de importación en Estados Unidos.Rosario Hernández Vázquez, gerente del Sistema Producto Tomate de Guanajuato, indicó que “no hay una preocupación latente en este momento, estamos a la expectativa de determinar un arancel al producto”.La asociación asentada en Celaya representa a 110 productores de todo el estado y 22 empresas empacadoras.En su conjunto cuentan con 480 hectáreas, con una producción 607 mil 500 toneladas por ciclo de cultivo. El 90% de su cosecha se exporta a Estados Unidos y Canadá.El producto final es de especialidad con calidad de exportación, entre las variedades generan jitomate cherry, grape, heirloom y saladet.De momento señaló Hernández Vázquez hablar de un porcentaje de arancel es una situación desconocida.En todo caso esta posibilidad es la preocupación, derivado de que los productores son los que absorben todos los gastos desde la semilla hasta destino final, el impacto se vería reflejado en la ganancia de los agricultores.La asociación constituyó en 2009, para ser la voz y representación de los productores.“El mercado norteamericano no puede cerrar la frontera a la importación de productos, esta es una situación descabellada, sería cerrar la ventana del abasto” explicó.En contraste con estos panoramas, la compañía Fresco Pak está aprovechando la coyuntura para llegar a nuevos mercados adicionales a Estados Unidos.En su caso no han tenido un impacto negativo por el TLC, detalló José Adrián García, colaborador de Fresco Pak.Si bien la compañía no exporta directamente, sus clientes si lo hacen al emplear los empaques.“Nos ha venido a beneficiar ya que nuestros clientes están diversificando sus mercados exportando en otras zonas” señaló.De la totalidad de exportaciones de sus clientes, el 30% de la producción migró a otros mercados como Asia y Europa, particularmente en China, Japón, Alemania y Bélgica.Estos países -refierió-, tienen mejor aceptación de los empaques plásticos a diferencia de Estados Unidos donde se tienen preferencia por el empaque de cartón.A nivel nacional la compañía tiene presencia en Sonora, Sinaloa, Yucatán y Nayarit, la planta productiva está instalada en Celaya.Tienen 16 años en el mercado con otros productos industriales, la división agroalimentos solo cuatro años.“La necesidad de los clientes nos ha permitido crecer en inversión, productos y mercados”, dijo José Adrián.