CNTE doblega a Chiapas para que le gestione $83 millones

"En lo que respecta a la conclusión de los trabajos del edificio destinado al Proyecto de Educación Alternativa se mantiene la proyección del impacto económico establecido, dando inicio la segunda etapa el día 30 de julio del 2018", se menciona.



"El acuerdo de hoy es más rico porque toma los acuerdos del 2013, del 2016 y enriquece las nuevas propuestas", dijo en entrevista un líder sindical quien pidió el anonimato.

con el que el magisterio disidente pretende evadir la reforma educativa.En una minuta, cuya copia tiene, eldonde se comprometió a liberar plazas para dicho proyecto y a gestionar ante la SHCPAsimismo, garantizó presupuesto económico suficienteaunque no se precisa un monto exacto.En el texto, el Gobernador aceptó, cuya primera etapa costó 20 millones de pesos: 5 millones en el terreno y 15 millones en la construcción.Aunado a esto, el Ejecutivo local autorizó la contratación de 24 plazas para profesores comisionados a la operación del PEA, quienes comenzarán a laborar en el inicio del ciclo escolar 2018-2019.Lo anterior viola la reforma educativa promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto, donde la Ley del Servicio Profesional Docente establece que el ingreso al servicio docente será mediante concursos de oposición que garanticen los conocimientos y capacidades de los concursantes.Los 24 trabajadores de la educación se sumarán a los ocho maestros que ya realizan actividades para este proyecto.El Gobernador Manuel Velasco también se comprometió con los docentes, en una primera etapa, a regularizar la situación laboral de 240 plazas federalizadas, lo que tendrá efecto desde el 16 de junio.Además, en un plazo máximo de tres quincenas, el Gobernador buscará incorporar a 782 trabajadores al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) mientras son regularizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).El Ejecutivo local prometió gestionar ante SHCP 83 millones de pesos para tener más plazas y dar más horas laborales a maestros de Secundarias Técnicas, Secundarias Generales y Educación Indígena.Funcionarios y dirigentes establecieron que este monto será inicial y se aplicará a inicios del ciclo escolar 2018-2019.En la minuta, el Gobierno chiapaneco reconoce que cualquier ascenso, promoción y permanencia se harán conforme a los usos y costumbres de las secciones 7 y 40 de Chiapas.El escrito fue firmado la madrugada del 20 de junio, el mismo día en que los maestros de la CNTE levantaron el plantón que mantenían en Tuxtla Gutiérrez y se comprometieron a restablecer el servicio educativo.Tras 17 días de paro, bloqueos y protestas, el Gobierno de Chiapas cedió a las exigencias de la CNTE: dinero, plazas y la garantía de que no serán evaluados.El propio Gobernador Manuel Velasco firmó con los líderes del Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas una minuta de acuerdos en la que se compromete a entregar recursos y gestionar plazas a maestros de las secciones 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.La presión de los activistas de la CNTE incluyó tomas de gasolineras, donde robaron combustible y lo repartieron a usuarios.No obstante, el Gobierno estatal se comprometió ante los activistas a no obligar a los profesores de la entidad a ser evaluados al menos durante los seis meses que restan de la presente Administración.Conforme al documento de 9 cuartillas al que tuvo acceso REFORMA, no habrá sanción alguna para los participantes en el paro de labores ni descuentos a los profesores faltistas.Velasco firmó un compromiso de no ejercer ningún tipo de represalia contra manifestantes que bloquearon avenidas en los accesos a Tuxtla Gutiérrez y otros puntos del Estado y tomaron una docena de gasolineras para regalar combustible a los automovilistas.Durante el paro, más de 200 mil estudiantes de educación básica se vieron afectados."El Gobierno del Estado y el Gobierno federal no ejercerán ninguna acción represiva de índole laboral, jurídica, administrativa, académica, ni económica, en contra de los trabajadores de la educación", se detalla en el documento.Adicionalmente, el Gobernador se comprometió a incorporar, en un plazo de tres quincenas, a 782 profesores en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) que no eran reconocidos por la SEP.También gestionará 24 plazas para maestros comisionados que se dedicarán a aplicar el Proyecto de Educación Alternativa.El documento no fue signado por el representante de la SEP, Moisés Robles; sin embargo, Velasco se comprometió a tener la firma del funcionario federal el próximo lunes 25 de junio.* No represión laboral, jurídica o económica contra participantes en protestas.* No sancionar a maestros que faltaron a clases durante el paro* Aplicar "usos y costumbres" en los ascensos y promociones de maestros de las secciones chiapanecas* No aplicar la evaluación educativa en los últimos seis meses del gobierno estatal* Respeto a la operación que hace el CNTE de la Caja de Ahorro y Préstamos, así como el Fondo de Ahorro y Beneficio Social* Presupuesto para que opere el Proyecto de Educación Alternativa