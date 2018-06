Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una mujer de 19 años que viajó de Francia a Canadá para visitar a su madre en Columbia Británica afirma queCedella Roman dijo a la Canadian Broadcast Co. que dos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) la detuvieron el 21 de mayo en una playa al sur de White Rock, en Columbia Británica.Roman señaló que no tenía identificación y fue transferida al Centro de Detención Tacoma Noroeste, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional.Sin embargo, las autoridades de inmigración de Estados Unidos y Canadá tardaron dos semanas para permitirle regresar el 6 de junio a territorio canadiense.La CBP no había respondido el sábado a las solicitudes de The Associated para que hiciera declaraciones sobre el particular.