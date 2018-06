Los meses más trágicos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A nadie sorprende ya. Guanajuato cerró mayo con 1,302 víctimas de homicidio doloso.En México suman de enero a mayo 13,298 víctimas de ese delito, es decir, 9.8% fueron en Guanajuato. Le siguen Baja California 1,210, Guerrero 1,099, Estado de México 1,012. Lejos: Jalisco 857, Chihuahua 801, Veracruz 696, Michoacán 623, y lejísimos Ciudad de México 550.Y no hay indicio de que las cosas puedan mejorar al menos en el corto plazo. Por el contrario, mayo rompió récord con 298 víctimas, tres más que el peor, que había sido el pasado marzo.En abril sumaron 263 víctimas, en enero 237 y febrero fue el de menos con 209.A esta altura del año habremos rebasado ya las 1,423 víctimas de homicidio de todo el 2017, que están reportados en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.En la tasa por cada 100 mil habitantes somos el quinto peor, sólo detrás de: Colima, Baja California, Guerrero y Chihuhua. Nuestra tasa es de 16.88, muy arriba del 9.17 del promedio nacional.El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), que comanda Francisco Rivas, reporta en su documento de “Escenarios de Riegos para Guanajuato” que “se espera que las condiciones de seguridad durante los primeros 12 meses de la administración sigan empeorando”, por los siguientes motivos:-Con base en los modelos estadísticos elaborador por el ONC es probable que el homicidio doloso y el robo con violencia aumenten gradualmente durante los próximos 20 meses.-La pugna de los grupos de la delincuencia organizada por el negocio del huachicol fomentará el crecimiento de los niveles de violencia en la entidad. Y eso se observará principalmente en el corredor industrial y los municipios conurbados.-Hay una tendencia a la alza en los feminicidios.Pero la preocupación no es solo por la ola violenta de crímenes, es el temor de los ciudadanos a la delincuencia común, el robo a vivienda, negocios, autos, transeúntes, extorsiones, lesiones, y otros.El Observatorio Nacional se pregunta ¿qué pasó en Guanajuato?. Una de las hipótesis es que los operativos en contra de la delincuencia organizada en Jalisco y Michoacán provocaron que al fragmentarse las organizaciones en células menos sofisticadas buscaran negocios en zonas colindantes.El reporte retoma que “desde 2015 se adviertieron pugnas territoriales entre Los Zetas, La Familia Michoacana, y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En la medida que los operativos federales fueron capturando a los cabecillas, este último grupo de la delincuencia organizada ganó terreno en la entidad y se asentaron para dedicarse al robo de trenes y al narcomenudeo; más adelante descubrieron en el robo de combustible una actividad altamente lucrativa y de bajo riesgo”.Los datos oficiales también revelan el incremento del narcomenudeo, de 3,060 carpetas de investigación iniciadas en el 2015, 3,684 en el 2016 y hasta las 6,567 el año pasado. Lo mismo el robo con violencia que registró 6,549 denuncias en el 2015, 8,947 en 2016 y hasta las 9,269 en 2017.“En gran medida, este incremento es consecuencia de la actual pugna entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima que se disputan el control del robo de combustible, resume el Observatorio.Ante la crisis generalizada de violencia en el País el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) lanzó la iniciativa “Por un México Seguro” en la que solicitaron a todos los candidatos a la Presidencia de la República y a las nueve gubernaturas que presentaran sus propuestas sobre seguridad y justicia.De Guanajuato el director general del ONC, Francisco Rivas, puntualizó que solamente el candidato del PAN-PRD-MC, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, respondió completo el cuestionario requerido; y el del Partido Verde Ecologista, Felipe Arturo Camarena García, hizo solo la parte general.El martes 26 de junio el ONC presentará el resultado del análisis realizado a las propuestas de los cuatro candidatos a la Presidencia y a las nueve gubernaturas en disputa. Un buen ejercicio para conocer, en el caso del puntero panista en Guanajuato, si es viable su promesa de “golpe de timón”.Diego fundamente su plan en lo siguiente: “Daremos el mayor respaldo que nunca han tenido los municipios en materia de Seguridad. Nuestro objetivo es tener Policías fuertes-Municipios fuertes”. Plantea crear el Consejo Estatal de Seguridad Pública con la participación de autoridades de los tres niveles y de ciudadanos para definir las estrategias y contar con un sistema abierto para medir avances.Ofrece estandarizar por regiones los aspectos de capacitación, equipamiento, la selección, salarios y prestaciones, en un plan de mejoramiento integral de las policías municipales. También crear una Policía de Gestión y los Centros de Atención a Víctimas. Y su “cereza del pastel” sería la de conformar una Unidad de Inteligencia Financiera para combatir el flujo de recursos del crimen organizado.El panista, de ganar, no ha dicho con qué equipo pretende “pacificar Guanajuato”. Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, no se considera para repetir; y el caso del procurador Carlos Zamarripa es una incógnita si será o no considerado cuando se nombre al primer Fiscal General.El quinto elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato fue asesinado este 20 de junio por la noche, en la colonia San Isidro, al sur de Irapuato y muy cerca de las instalaciones de la XII Región Militar, donde delincuentes ejecutaron a Citlalic Esquivel mientras conducía una patrulla junto al comandante Juan Carlos Manríquez.Al día siguiente del ataque, la decisión de las autoridades fue el silencio, e incluso la molestia, pues tanto el alcalde interino, Xavier Alcántara Torres, como el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, no quisieron salir ante los medios a hablar sobre la situación, a fijar una postura.Fue hasta el viernes 22 de junio, que con mala gana, dijeron algunas palabras, aunque fuentes cercanas al Secretario de Seguridad comentaron que estaba molesto ante las preguntas, asegurando que no fue asesinada Citlalic, sino que había 'muerto en el cumplimiento de su deber'.El mismo viernes, un ataque de hombres armados a policías viales quedó sin que las autoridades mostraran gran interés, incluso de compañeros de la Policía Preventiva, cuando ninguno de ellos resultó lesionado.Luego de que un grupo de empresarios en Celaya se sumara a la iniciativa regional de exhortar a las autoridades para brindar mayor seguridad, otro grupo acusó que no habían sido invitados.“No fuimos requeridos”, aseguraron los líderes del CCE y de la Asociación del Empresariado Celayense, Pedro Vázquez e Ismael Pérez Ordaz, respectivamente, luego de que se les cuestionara el motivo por el cual no aparecieron en el desplegado.Sin embargo, es un secreto a voces que estos grupos empresariales también fueron invitados pero prefirieron no meterse en polémicas.Ambos empresarios estuvieron muy activos esta semana con la realización de un foro con los candidatos punteros en las encuestas a Gobernador, diputados y senadores, estos últimos sólo fueron a tomarse la foto ya que no hubo tiempo para exponer sus ideas.Una de los comentarios de Ismael Pérez Ordaz era que con ese tipo de reuniones se reafirma la unidad del empresariado celayense y para que escucharan las diferentes propuestas, aunque él ya tiene a su 'gallo' en la persona del panista Diego Sinhue Rodríguez.En esa misma reunión estuvo presente el candidato de Morena, Ricardo Sheffield, quien acusó que lo habían invitado al cuarto para las doce asegurando que la mayoría de los empresarios eran “muy echados para atrás”.El propio Sheffield Padilla les pidió a los empresarios que se atrevieran al cambio, asegurando que algunos, al acabar la reunión le mostraron su apoyo aunque otros sí le cuestionaron su pasado panista.Todo esto no cayó en gracia de los líderes empresariales, especialmente del exalcalde, Ismael Pérez, quien afirmó que el expanista sólo había improvisado en la reunión ya que no había ido preparado para exponerles los temas que tocaron.Este mismo grupo de empresarios ahora lidera parte de la comitiva que vigila al proyecto de utilización de vías tras la conclusión del ferroférico.Dentro de siete días, los irapuatenses decidirán quién será su nuevo presidente municipal, saliendo a votar a las urnas aún con la expectativa de las autoridades electorales de que sea menos de la mitad de los ciudadanos los que acudan a cumplir con esta responsabilidad.Vía whatsapp circula una estimación del próximo Cabildo fresero, supuestamente elaborado por la Secretaría de Gobierno de Guanajuato. En la proyección contemplan un listado nominal de 413 mil 550 votantes, con una votación esperada de 248 mil 130 ciudadanos acudiendo a las urnas, contemplando un factor por regidor de 20 mil 677 votantes.En esta proyección, el ganador es el panista, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien asumiría la alcaldía por tercera ocasión, con la elección consecutiva, contemplando la llegada como Síndicos de María Eugenia Gómez Prado, directora del Inmira con licencia, y la repetición de Jaime Morales Víveros, actual Presidente de la Comisión de Seguridad.En el caso de los regidores, el pronóstico revela que Ortiz contaría con 5 perdiendo una posición, con los panistas, María Chico Herrera, mamá del Secretario General del PAN a nivel estatal, Alfonso Ruiz Chico; Diego Ángel Rodríguez Barroso, coordinador con licencia de la oficina municipal de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores; la expriísta, María Antonieta Rotllan Zavala, el árbitro, Francisco Chacón Gutiérrez y Rebeca Almazán Villaseñor.Con empate de dos regidores, quedarían las fracciones del PRI y de la Coalición Juntos Haremos Historia. Los priístas reducirían un puesto en el Ayuntamiento, llegando nuevamente al Cabildo, Roberto Palacios Pérez, dirigente de la CTM y la secretaria general del partido a nivel municipal, Karen Guerra Ramírez, ambos regidores en la Administración 2012-2015.Por Morena, los regidores serían José Eduardo Ramírez Vergara y Daniel Rivera Aguilar, aunque dicen los que saben que apenas asuma su cargo, Ramírez Vergara dejaría su puesto a su suplente, Catarino Mendoza, esposo de la candidata del partido, Irma Leticia González Sánchez.El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el candidato independiente, podrían incluir a un regidor por cada uno, de acuerdo al pronóstico que se realiza por autoridades a nivel estatal, quedando sin derecho a regidurías los partidos Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Encuentro Social.Parece que no hay duda que los panistas tienen amplia ventaja para quedarse con el carro completo de las elecciones del próximo domingo. Tienen una estructura política, que por cierto, los únicos que no la ven son ellos, pero que están en comunidades y colonias operando, según han acusado públicamente partidos de otros partidos. Eso sí, los acarreos, calentadores solares “regalados” y fachadas que estrenan pintura están a la vista de todos. Se dicen seguros de ganar y hasta que Ricardo Anaya, va a ganar la Presidencia de la República.Es decir, en Guanajuato las encuestas sí son válidas porque todas apuntan a Diego Sinhué Rodríguez como ganador de la gubernatura, pero en lo nacional, donde todas las mediciones le dan la victoria a Andrés Manuel López Obrador, ahí sí no les creen, pues confían en la victoria de Anaya. Como si las elecciones fueran un acto de fe. En resumen se dicen seguros de ganar, peeero... algunos no van a los debates.Generalmente esto pasa con los punteros, pero sobre todo, con los que tienen temor a ser golpeteados políticamente o exhibidos por sus contrincantes. En el caso de Celaya, sabemos que los panistas del Ayuntamiento se esconden en las comisiones para no dar a conocer qué hacen con los recursos de los celayenses. Pero en este caso, el ex secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural del estado, Paulo Bañuelos, y la empresaria Emma Tovar, no se aparecieron, lo cual dejó a varios de sus competidores con las ganas de aparecer junto a ellos y darles un rasponcito. La pregunta es: si tan seguros se sienten de ganar ¿por qué no dar la cara?, o peor aún ¿tienen miedo a ser exhibidos por algo?