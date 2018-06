Desalojan a familias de sus viviendas sin previo aviso

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tres familias de la coloniaen Purísima del Rincón, fueron desalojadas de sus viviendas sin previo aviso y con la intervención de policías.Los afectados, habitantes de la calle San Pascual, ubicada entre San Mateo y San Diego, aseguraron que tampoco les mostraron una orden judicial.Las casas, al igual que muchas de la colonia, fueron adquiridas a través de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (Coveg), antes IVEG.El problema se ha presentado desde 2014, los habitantes comentaron que desde entonces comenzaron las demandas por parte de Coveg, por un atraso en sus pagos.El problema lo atribuyen a que no se respetó el contrato inicial que se les ofreció, en donde después de unos descuentos, su casa quedaría en 80 mil pesos con pagos mensuales de alrededor 400 pesos.Pero, aseguran, el contrato fue cambiado de último momento, los afectados señalaron que ese mismo día se les dijo que el costo de la casa se había elevado, el cual alcanzaba los 140 mil pesos, con mensualidades de entre mil y mil 200 pesos; contrato realizado con el IVEG.aseguraron.Dijeron que aunque la mensualidad les resultaba difícil de cubrir aceptaron al ser orillados a firmar, al darles un ultimátum afirmando que había más personas haciendo fila.Con estos atrasos varios colonos comenzaron a ser demandados, demandas que fueron contestadas y ganadas por “Falta de personalidad”, por la parte contraria.Por lo que se comenzó a buscar el apoyo de autoridades estatales para lograr un acuerdo, así lo dio a conocer la representante legal de 16 de los colonos que ganaron las demandas, Reyna Bueno Ruso, representante de la UCD.Quien asegura que los colonos están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo, pues asegura que ellos quieren pagar, pero lo que se les respete el monto del contrato inicial.Desde el miércoles se han desalojado 3 viviendas de la calle San Pascual.Los afectados aseguraron que además de usar la fuerza de Seguridad Pública, no les notificaron ni les mostraron una orden del juez.dijo la propietaria del domicilio desalojado ayer y quien no se encontraba en casa cuando ocurrió.Otros vecinos se dijeron preocupados por pasar por la misma situación, pues aseguran que quienes acudieron a realizar la diligencia les comentaron que aún falta por desalojar 10 casas en esa calle.Situación que está provocando inseguridad y miedo entre los vecinos que se encuentran con atrasos en sus pagos.De la misma forma aseguraron que la mayoría de las casas en situación de riesgo ya cuentan con algún tipo de programas de gobierno como “Techo firme” y “Cuarto adicional”, por lo que consideran ilógicas las acciones.Ante esta situación, algunos vecinos de la misma calle se han dicho preocupados por estar dentro de la calle señalada para los próximos desalojos.Tal es el caso del señor Juan Torres, quien afirma que aunque sí presenta atrasos en sus pago, los últimos que ha realizado no se han visto reflejados.Por lo que teme que haya alguna situación irregular en ello, ya que se les informó sobre un cambio de institución bancaria para pagar, pero no se les respetó la restructuración de la deuda.En el mismo caso está la señora María Cano, quien fue una de las que ganó la demanda, pero también se encuentra en la misma calle, y dicePor lo que los vecinos de la colonia Lomas de Obrajeros piden a las autoridades que les brinden apoyo para resolver la situación que pone en riesgo su patrimonio, ya que están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo.