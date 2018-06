Vecinos se molestan tras tala de árboles

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos denunciaron que se talaron árboles de pino en el Camino Viejo, enAunque, en su momento, el director de Ecología indicó que no era necesario que se realizara la tala de los dos pinos, en días pasados personal deacudió al lugar para realizar los trabajos.De acuerdo a algunos de los vecinos, la molestia en que las autoridades habían dicho que no se haría, porque ya se había tomado en cuenta a las especies que presentaban daños.señaló José.Dijo que se pudiera estar beneficiando el interés de algunas personas, ya que los pinos obstruían el acceso a alguna vivienda., se indicó.Habla EcologíaDurante los recorridos que realizó el director de Ecología, Jorge Granados, se indicó que ya se habían considerado los árboles dañados o enfermos, y en la zona de la tala solo se encontraba un pino que por daños en su estructura y la edad se tenía que retirar, ya que incluso estaba seco.Lo que dijo, no se aplicaba a los otros árboles de la misma especie que se encuentran en esta vía, que hace esquina con el conocido camino a la feria.Sin embargo, en días pasados se realizó la tala de al menos 2 pinos más, que de acuerdo al argumento que presentó el director de Protección Civil, Alan Reyes Andrade, durante sesión de Consejo, era por el daño que presentaban y el riesgo, ya que las ramas se encontraban cerca de los cables de energía eléctrica.Cabe señalar que la mayoría de los árboles en Camino Viejo tienen dimensiones que superan el cableado eléctrico, y que de acuerdo a Ecología, no había daño.Por otro lado, como parte del proyecto de la remodelación de Camino Viejo, el cableado eléctrico y de teléfonos será subterráneo, lo que no tendría que justificar la tala de los pinos, árboles que formaban parte del marco que embellece el conocido Camino Viejo de la ciudad.