Conoce Selena Gómez fans en hospital infantil de Orange County Prom

Como una sorpresa, Selena Gómez pasó parte de su sábado hizo acto de presencia en el Baile contra el cáncer del Hospital infantil Orange County, lo que marcó su primera aparición como celebridad en más de un mes.Los protagonistas de Grey's Anatomy, Sarah Drew, James Pickens Jr., Caterina Scorsone y Kevin Mckidd e igualmente, Jack Black- también fueron al evento anual.Gómez, quien visitó un vestido de diseño retro de puntos y botones de blanco y negro, y otras estrellas posaron para varias fotos con fans en el evento, que apoya a jóvenes y adultos que se someten a tratamientos contra el cáncer, al igual que tratamientos posteriores.La temática del baile de este año fue 'Around the world in One Night'.'Solo quería asegurarme de que ustedes, chicos, supieran los últimos pasos de baile', dijo Black a la porra. 'Quería enseñarles algunos porque eso es lo más importante en un baile, que tengan lo más nuevo'.'De cualquier modo, estaré aquí moviendo mi trasero', dijo. 'Si alguien quiere chocar los cinco o una selfie, estaré deambulando alrededor y entonces desapareceré en un humo de cigaro. Así que, con mucho amor, los veo en la pista de baile'.La fundación Ryan Seacrest donó distintivas corbatas de moño Ryan Seacrest a los niños como kits de cuidado de la piel de Ryan Seacrest y una colección para hombres del Dr. Harold Lancer.