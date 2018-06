¡Revela Tom Holland título de siguiente entrega de Spider-man!

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El actor de 22 años reveló que el siguiente título de la franquiciaTom grabó un video sosteniendo el guión detrás de cámaras en la'Quería disculparme porque no hay reales revelaciones para este fin de semana sobre Spider-Man 2. No sé mucho al respecto. Estoy un poco confundido porque morí, así que no sé realmente cómo haré mi interpretación, pero lo que sé es que tengo el nuevo guión, estoy súper emocionado de leerlo y va a ser genial. Spider-Man 2 ¡hagámoslo!' dijo Tom en el video.