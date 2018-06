Sylvester Stallone reescribe secuela de 'Rocky'

“No hace mucho, un triunfo de Sylvester Stallone habría sido tan insondable como lo han sido alguna vez Matthew McConaughey y Sandra Bullock, pero a los votantes les encanta una gran narrativa. Desde sus nominaciones previas, el primer ‘Rocky’ había hecho muchas tonterías, pero se mantuvo firme y en esta película estuvo a la altura de las expectativas. Espere que gane por un KO sobre los otros cuatro nominados”, reseñó en ese entonces The Hollywood Reporter, “molestos” porque la estatuilla cayó en manos de Mark Rylance.



“La vida se ha convertido en un acto de equilibrio para ‘Adonis Creed’. Entre las obligaciones personales y el entrenamiento para su próxima gran pelea, se enfrenta al desafío de su vida. Enfrentarse a un oponente con vínculos con el pasado de su familia solo intensifica su inminente batalla en el ring. ‘Rocky Balboa’ está a su lado a lo largo de todo y, juntos enfrentarán su legado compartido, cuestionarán lo que vale la pena luchar y descubrirán que nada es más importante que la familia”, adelanta la sinopsis MGM.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El actor Sylvester Stallone vuelve como el veterano boxeador después de 39 años para ser nominado a los premios Óscar con el personaje que fue nominado a los 'Premios Razzie' -premios para lo peor del cine-.La versión actual de Rocky Balboa es más personal: convertido en un veterano boxeador, solitario y dueño de un restaurante de comida italiana, vuelve al boxeo como entrenador del hijo de su amigo 'Apollo', fallecido en el ring.Gracias a esta interpretación, Stallone ganó su primer Globo de Oro y fue uno de los favoritos al Óscar.Ahora con la secuela de Creed, el actual 'Rocky' pretende reivindicar su carrera con su primera estatuilla dorada, y volverá para entrenar al 'Adonis', quien enfrentará al hijo del soviético Iván Drago, quien golpeó a Apollo Creed hasta la muerte.Ahora, en esta entrega, Stallone comparte créditos como guionista junto a Cheo Hodari Coke.'Creed II se trata de volver a lo básico para redescubrir lo que te hizo campeón en primer lugar, y recordar que, no importa a donde vayas, no puedes escapar de tu historia', añadió la compañía.El tráiler ya tiene más de 11 millones 500 reproducciones. Y ahora dirigido por Steve Caple Jr, el regreso de Rocky , espera superar la taquilla de Creed I, que pasó de 170 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Y por qué no, el primerpara Stallone.