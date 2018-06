2018-06-24 12:21:21 | AP

Guillermo Ochoa prefiere no hacer cuentas, ante Suecia es ganar o ganar

El portero mexicano ha sido clave en las victorias conseguidas por el Tri Foto: AP



MOSCÚ (AP) — Nada de confiarse, mucho menos sacar el pie del acelerador en un espléndido momento en el Mundial.

Otra resonante victoria confirmó a México como revelación del torneo, pero el Tri no puede descuidarse y le pone la mirada a Suecia en procura de firmar el mejor arranque en su historia en las Copas del Mundo y sellar su pasaje a la segunda ronda.

Los mexicanos doblegaron 2-1 a Corea del Sur el sábado para sumar dos triunfos en Rusia 2018, con lo que igualaron el inicio que tuvieron en Corea-Japón 2002.

Una victoria ante Suecia el próximo miércoles les daría una inédita tercera victoria de arranque y el primer puesto del Grupo F, sin importar lo que ocurra en el partido entre Alemania y los surcoreanos.

"El objetivo es claro, es quedar primero de grupo y lo tenemos ahí, está en nuestras manos y depende de nosotros y de nadie más", dijo el portero Guillermo Ochoa. "Vamos sin relajaciones porque hay que generar la inercia de buenos resultados para ilusionarse y seguir creyendo. Somos capaces de ganar el siguiente juego. Fácil no será, pero lo que está en la cabeza es salir con los tres puntos".

Aunque los mexicanos dominaron la eliminatoria de la CONCACAF y finalizaron en el primer puesto por primera vez desde el proceso para el Mundial de Francia 98, el equipo llegó a Rusia en medio de un escepticismo por lo que podrían alcanzar y aún con el fantasma de las derrotas ante Chile, por 7-0 en la Copa América Centenario de 2016, y la 4-1 ante Alemania en la Confederaciones del año pasado.

"Antes de que comenzara el Mundial, pocos hubieran apostado porque México tuviera seis puntos", agregó Ochoa. "Tiene mérito lo que hemos hecho al momento pero sabemos que no hemos conseguido nada, que bueno que es así porque teníamos contemplado que en el último partido nos íbamos a jugar el primer puesto del grupo y así será".

En sus últimos partidos de preparación, México presentó un nivel muy lejano a lo que ha mostrado en Rusia, incluyendo un triunfo de 1-0 sobre Escocia en el estadio Azteca en el que el equipo fue despedido con abucheos y demandando la salida del entrenador Juan Carlos Osorio.

"A nosotros no se nos olvida la forma cómo nos despidieron de México, pero eso nos tiene más fuertes y unidos que nunca", dijo Ochoa.

Menos de un mes después, todo ha cambiado para México que ya comienza a ilusionarse no sólo con superar la ronda de cuartos de final, su tope histórico, sino en ir más allá.

"Yo veo en mis compañeros la ilusión de quedarnos hasta el último día", afirmó Ochoa sobre disputar la final. "Es algo que lo siento, lo imagino y lo deseo y nadie me va prohibir hacerlo. Estoy ilusionado y se vale hacerlo, sé que todos los demás países quieren quedarse hasta el último día, pero esta selección lo quiere más que los demás".

México pudo clasificarse a la siguiente fase el sábado, pero el triunfo de último minuto de Alemania ante Suecia los tiene aún sin poder lograr su primer objetivo, que era avanzar a los octavos de final por séptima Copa del Mundo consecutiva.

"Nos enteramos en el aeropuerto de regreso a Moscú", dijo el arquero sobre el triunfo de Alemania, sellado con un gol de Toni Kroos en el último aliento. "Pero nosotros no habíamos hecho cálculos ni sacamos las matemáticas para ver que nos convenía, porque queríamos vencer a Suecia para ser primeros, por eso el compromiso sigue siendo el mismo".

En caso de lograr avanzar, y dependiendo de en qué puesto lo haga, México se cruzará con el primero o segundo lugar del Grupo E, que podría ser Brasil o Suiza.

"El cálculo de ese grupo no lo hemos realizado, pero el que nos toqué va a ser difícil, nosotros no podemos controlar los resultados de ese grupo", agregó Ochoa. "A nosotros lo que nos importa es clasificar primero y lo tenemos ahí, al alcance de la mano".