Feliz cumple mi hermano Leo pic.twitter.com/ZQZJxsrVOh — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) June 24, 2018

Muchas felicidades, Leo. No tengas dudas, eres el mejor y te mereces tener la copa en tu palmarés. Un abrazo fuerte y disfruta. pic.twitter.com/ZwrzrR2M8o — Carles Puyol (@Carles5puyol) June 24, 2018

Hoy es el aniversario del último 10. pic.twitter.com/1tgFctOUOC — Panenka (@RevistaPanenka) June 24, 2018

BRONNITSY, Rusia (AP) — En cualquier otro contexto, el gesto hubiera pasado inadvertido: el astro Lionel Messi recibió una felicitación de cumpleaños del técnico Jorge Sampaoli.El contacto público de hoy en el centro de entrenamiento de Bronnitsy ocurre en medio de un sinfín de rumores en torno a la crisis futbolística dentro de la selección argentina, que está al borde de la eliminación en el Mundial de Rusia.El capitán, quien cumplió 31 años, llegó al campo de juego donde ya esperaba el entrenador para iniciar la práctica. Sampaoli se le acercó, le dio un beso y una palmada en la espalda. No hubo más contacto entre ellos.Hubo otro saludo para Messi que también ha disparado varias lecturas y se vincula a su vida privada.Su esposa y madre de tres hijos, Antonella Roccuzzo, acompañó en Instagram una fotografía de la pareja con el mensaje: “Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo y por la familia que formamos que es nuestro más grande tesoro. Deseo que seas feliz hoy y siempre amor”.A diferencia del Mundial anterior y otras competencias a nivel selección, Roccuzzo no viajó para alentar a su marido pues apenas en marzo pasado dio a luz a Ciro, tercer hijo de la pareja que también tiene a Thiago (5 años) y Mateo (2).Hasta ahora, Rusia 2018 ha sido un Mundial decepcionante para el cinco veces ganador del Balón de Oro. Erró un penal ante Islandia en el debut y jugó uno de sus peores partidos en el seleccionado ante Croacia.El saludo de sus afectos, sumado al festejo de cumpleaños que le planean los vecinos de Bronnitsy frente a la concentración argentina, tal vez ayuden a levantarle el ánimo para lo que realmente importa: ganarle a Nigeria.Pero Messi no es el único que ha recibido felicitaciones, pues Juan Román Riquelme, otro genio de la selección albiceleste, también celebra hoy su cumpleaños aunque en su caso, el número 40.