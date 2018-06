Llenan bares y restaurantes tras México vs Corea

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Capitalinos y visitantes se concentraron en el emblemático Jardín de la Unión para vivir el partido entre México y Corea, los restaurantes y bares se encontraban al tope de aficionados que convivieron con amigos y familia para apoyar a la selección mexicana en su segundo partido.Con las playeras de color blanco y verde, los mexicanos salieron apoyar a la selección a las calles de la Capital.Y aunque los restaurantes estaban al tope de público, esto no fue impedimento para que los aficionados que no alcanzaron un lugar se perdieran el partido, pues apartaron un espacio en las bancas y elpara poder ver el partido, y no perder detalle del triunfo de la selección mexicana.Momentos de tensión se vivieron durante el minuto 25:29 cuando Carlos Vela anotaba el primer gol, lo cual provocó en los aficionados un momento de locura y la emoción, que era imposible ocultarse.Con voz fuerte el público gritaba emocionado apoyando al Tri, entre los amantes del fútbol no podían faltan los niños, quienes atentos al partido saltaron de gusto con ese primer gol.Y es el “Chicharito” quien durante el segundo tiempo del partido anotaba el segundo gol que causó la euforia.Pero durante el segundo tiempo del partido las emociones cambiaron y los aficionado vivieron momentos de angustia cuando el equipo Coreano anotó su primer y único gol.