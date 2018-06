"No vamos a permitir que se lleven el agua del Valle del Mezquital”: Osorio Chong

"No vamos a permitir que se lleven el agua del Valle del Mezquital a la Ciudad de México, la defenderemos como se debe pues nos ha costado mucho tiempo para llegue a las parcelas", dijo el candidato al Senado por la vía plurinominal Miguel Ángel Osorio Chong en un encuentro con integrantes de módulos de riego.

Recordó que del agua viven los módulos de riego que existen en el Valle del Mezquital, por ello aseguró que no permitirá que se lleven el líquido.

"No saben cuántos años se ha tardado para que el agua corra por los diferentes módulos, para venga una persona y quiera proponer llevársela", dijo el candidato al senado.

Además, el exsecretario de gobernación y exmandatario de Hidalgo, pidió a los pobladores de las comunidades no votar por aquellos que no los han visitado.

Hace unas semanas, en entrevista exclusiva con AM, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón, defendió que técnicamente es viable aprovechar el acuífero del Valle de Mezquital (en Hidalgo) para dotar de agua a la capital del país, defendiendo el proyecto que planteó Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la jefatura de gobierno.

“No le vas a quitar nada a Hidalgo, esa agua hoy no se usa, a Hidalgo también se le daría agua, la discusión ahorita es qué calidad tiene ese acuífero, no estoy al tanto pero supongo que eso no está del todo determinado”, expresó en su momento el exjefe de gobierno de la CDMX.

En su momento, el candidato de Morena al senado Julio Menchaca, también rechazó la propuesta de su copartidaria Claudia Sheinbaum de que se extraiga el agua de Hidalgo para contrarrestar la carestía en la capital del país.