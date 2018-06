Usuarios piden que choferes de transporte público mejoren servicio

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Que exijan concesionarios a los choferes del transporte público brindar un buen servicio, exigen usuarios.Lo anterior fue manifestado por habitantes de los fraccionamientos Ensueño y Cuitzillo tras señalar que carecen de un buen servicio especialmente los fines de semana.Los vecinos dijeron para Al Día que lo peor de todo, es que los concesionarios no le exigen a los choferes y en cuanto ellos lo desean paran la unidad.‘que se pongan las pilas’El señor Juan Cázares, vecino de esta zona poblacional, indicó que están cansados de solicitar a la dirigencia de los camiones verdes quepuesto que la mayoría de las personas no tienen forma de pagar un servicio de taxi.dijo.Lo anterior tras asegurar que incluso entre semana, es muy común que falle el servicio y entonces la gente no tiene opción que caminar.