Arriesgan su trabajo por ver jugar a la Selección Mexicana

2018-06-24 09:27:12 | REDACCIÓN | León, Guanajuato

Hay uno que otro que prefiere ser testigo de la gloria deportiva que mantener a salvo su trabajo.

Los trabajadores sufrían; los clientes se alegraban. Foto: Óscar Jiménez.



Cuando se trata del ‘Tri’, el sentimiento nacionalista aflora. Todos se vuelven uno mismo y hay uno que otro que prefiere ser testigo de la gloria deportiva que mantener a salvo su trabajo.

“Yo tengo que ver esto, no le hace que me regañen”, dice muy seguro, un vigilante de un centro comercial en León, mientras se acerca a la pantalla que ha reunido a unas 50 personas a su alrededor.

El guardia de seguridad se peina con peculiar estilo el bigote, y junto a un compañero que también arriesga el trabajo, se predisponen a celebrar el gol de Carlos Vela mediante la vía penal. Cuando el dorsal 11 cobró de manera efectiva, la plaza estalló, y personas que jamás se habían visto, intercambiaron comentarios. Luego, se voltearon y cada quien continúo lidiando con sus ‘fantasmas mundialistas’.

Aunque el trabajo no puede quedar tirado porque sí, y por ello, los guardias de seguridad se vieron en la necesidad de volver a resguardar las puertas. Uno se subió a una motocicleta y se marchó, mientras que otro, el del bigote, se quedó ansioso cuidando celosamente una de las entradas. Caminaba, ansioso, de un lado a otro, y durante cada jugada de peligro, se acercaba al televisor para cersiorarse. ¡Qué fatalidad vivía... la guardia más difícil de todas!

La mayoría de los locales, no habían abierto, más que los especializados en la venta de café. Sin embargo, los aficionados estaban presentes como si fuera el Fan Fest de Moscú, y es que el entusiasmo por un partido de tal dimensión, se vive con algarabía desde cualquier lugar.

Cada que los aztecas fallan una ocasión de gol, se escucha un suspiro generalizado, mientras que en el ingreso de Márquez al campo, un grupo de señores sentados en la misma mesa, exclama... como si viniera lo mejor.

Mientras familias enteras optan por tomarse ‘selfies’ en el corazón de la plaza, las afueras lucen sin mucho movimiento, aunque en los bancos impera la demanda de servicios; “Aquí siempre está lleno los sábados, pero no entiendo por qué hoy mejor no se quedan a ver el partido”, explica una auxiliar bancaria que ya no encuentra salida para desentenderse de sus labores y ver el segundo triunfo del ‘Tri’.

Al final, propios y extraños celebran en un mismo grito las tres unidades de México sobre Corea del Sur, porque el Mundial genera un sentimiento colectivo, que une y funde a los mexicanos en el clamor al unísono.