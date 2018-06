El día después

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La relación de Trump con AMLO será difícil y tóxica, señala el Washington Post; por su parte, el prestigiado diario The Economist dice que “El riesgo es que López Orador será un presidente ajeno a la economía, a la tecnología, un “populista, lo que lo hace un experimento riesgoso”. También señalan que: “Él no es un Chávez. Es un priista de los años 60”.En el segundo Encuentro Bursátil de Monterrey asistieron analistas de prestigiadas instituciones financieras y bursátiles. En general, del evento se podría decir que los versados en economía y finanzas ven riesgos acotados, principalmente sobre la renegociación del TLCAN y, en segundo término, por las elecciones del próximo 1° de julio. En otro contexto, en conferencia televisada Ana Botín, presidente del Banco Santander, aseguró que la institución continuará trabajando con el gobierno que escojan los mexicanos.“Nosotros vamos a trabajar con cualquier gobierno elegido democráticamente, al final es una decisión de los mexicanos, quien quieran que sea su gobierno y entonces vamos a colaborar siempre con los gobiernos de los países en los que estamos”. Reiteró que lo importante es que los cambios sean democráticos y en paz y apuntó que los verdaderos riesgos para el futuro de México y el resto del mundo, están en el establecimiento de medidas proteccionistas de Estados Unidos que pueden generar un impacto en el rumbo económico.Los mercados se adelantan a los hechos y éstos ya descontaron el triunfo de AMLO. A una semana de las elecciones no hay turbulencias, la Bolsa está estable y el peso se aprecia a razón de 20 por dólar esta semana. Banco de México conserva incólumes sus reservas en dólares, lo que significa que los grandes fondos extranjeros que están en Cetes, Bonos y Bondes (cien mil millones de dólares), no han salido del país y menos aún con la atractiva tasa a 28 días del 7.75%, que estableció Banxico.Pero ¿qué sucederá el día después, en el escenario de ganar AMLO? Empezará a contar una nueva realidad que habrá que digerir. Los ganadores celebrarán sus aciertos, los perdedores lamentarán sus yerros, así se juzga en las batallas. El primer mensaje del nuevo presidente electo deberá de ser de reconciliación, para sanar las heridas, y que las diferencias políticas no se radicalicen y se extremen las posiciones entre Izquierda y Derecha. México tendrán el día después los mismos retos, las mismas amenazas, nada se habrá resuelto… Las dolencias son las mismas.Los políticos curtidos saben de antemano que no es lo mismo el discurso de campaña que el discurso desde la institución del Gobierno. Éste tiende a tranquilizar las aguas para poder gobernar, la gobernabilidad es la parte toral del accionar político. Las decisiones de los gobiernos no tienen ningún alcance si no van seguidas de las estructuras sociales; por lo tanto, debe tender un puente de plata para los vencidos, la reconciliación deberá ser el leitmotiv del mensaje del Presidente electo. El periodo de transición será fundamental para llegar a la toma de protesta el 1° de diciembre con una atmósfera menos tóxica y de mejor humor. Deberá de haber un inicio cauteloso, prudente y responsable.Sin embargo, es importante tener en cuenta que la distribución del poder tendrá un fuerte reacomodo: la Izquierda accede al gobierno después de ser oposición por décadas y vivir así una etapa de acumulación de fuerzas, un fortalecimiento progresivo que les permitirá llenar plazas y dictar la agenda pública. Las fuerzas que tradicionalmente gobernaron el país, el PRI y el PAN, tendrán mucho tiempo para reflexionar sobre “los momentos perdidos de la historia”, a los que se refería el historiador Trevor-Roper, aquellos momentos en los que pudo haber sido y no fue.Está claro que la competencia se ha instalado, que el duopolio de dos grandes partidos se acabó; hay un nuevo jugador y en el futuro nada estará escrito, todos entenderán que el que gana hoy puede perder mañana y viceversa. Lo anterior hará que los partidos se superen, los políticos tendrán que ser mejores y dar hasta el máximo para conservar el poder; por su parte, el ciudadano también deberá crecer en ciudadanía, politización, exigencia y participación.Es importante la aceptación de la derrota por parte de los partidos, aceptar el conteo institucional y el fallo de las instituciones y asumirse como una necesaria y seria oposición con valores y sustento social. El debate público debe de cambiar, hoy es mera retórica, mientras que el bien común se volvió la excepción y no la regla de oro de los buenos políticos. El presente es la consecuencia del pasado; por lo tanto, la necesidad de restaurar la confianza social se vuelve una necesidad imperiosa para el partido que quiera sobrevivir en el futuro.Difícil sería desde ahora puntualizar si MORENA representaría la alternancia o una transición. Desde una perspectiva general, el término de transición hace referencia a un proceso de cambio mediante el cual un régimen preexistente es reemplazado por otro, lo que conlleva a la sustitución de valores, normas y reglas de juego. Así, en una transición, la Izquierda habrá de referirse a otra visión de la función del Estado en la economía, a nuevos actores, perfiles al mando y diferentes mecanismos de participación en el juego político. Toda transición política está cargada de incertidumbre y ambigüedad, por eso genera temor.Pero todas las consideraciones anteriores parten del supuesto de que gane López Obrador la Presidencia de la República el 1° de julio. Sin embargo, hoy viernes 22 de junio, el prestigiado periodista Pablo Hiriart considera que los votantes mexicanos no caerán en el error de votar por un personaje político que podría sumir al país en “un hoyo económico, político y social, del que no saldremos en décadas”. Esto lo expresó en su columna del Financiero.Hiriart hace hincapié en las opiniones dadas por los diarios, The Washington Post y The Economist quienes aseguran que votar por Andrés Manuel López Obrador sería lo equivalente a elegir a Donald Trump, un populista de derecha.“Ante la abrumadora carga argumentativa de esas dos publicaciones de influencia mundial y ajenas a nuestras rencillas internas, ¿de veras vamos a cometer la locura de un Trump en México? Tengo la impresión de que la respuesta es no… La elección puede ser una espectacular y agradable sorpresa,” finaliza Pablo Hiriart. Pero, ¿qué sucedería el día después, si pierde AMLO? ¿Los millones de desheredados que llenaron las plazas en su apoyo lo entenderían?“Todo el pensamiento moderno es permeado por la idea de pensar lo imposible”: Michel Foucault