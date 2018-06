El juego perverso de la democracia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde la primera alternancia a nivel federal en la Presidencia de la República, cuando Vicente Fox fue candidato opositor al régimen dominante entonces durante 71 años, tuve la experiencia directa de conocer los embates del gobierno en turno a punto de ser relevado.Se multiplicaron las denuncias curiosamente todas federales en contra de los hermanos del candidato opositor que crecía, fui defensor de ellos y aguantando todo el periodo electoral, finalmente llegamos a buen puerto, archivandose todos los asuntos, por tratarse simplemente de asuntos de caracter civil y/o mercantil por adeudos retrasados.Era obvio que la finalidad de esas acciones de la PGR, tenía tintes politicos e intimidatorios, distractores y de desprestigio para debilitar al candidato. Seis años despues, sucedieron los hechos históricos en la primera contienda electoral de Andrés Manuel Lopez Obrador, donde hubieron acusaciones entre los equipos de los candidatos contendientes, el otro protagonista fue el entonces candidato Felipe Calderon Hinojosa, todo procedió en juicios penales y electorales que al final, como es sabido, perdió Andres Manuel López Obrador.Ya en el año 2012. Durante la contienda electoral se presentaron tambien muchas incidencias jurídico-electorales, aunque se atemperó el cúmulo a diferencia de 2006 por la amplitud del margen de diferencia de votos en favor del candidato ganador Enrique Peña Nieto.No obstante, recordemos que hubo varias denuncias penales con delitos muy graves por el hecho de generar tarjetas con monederos electrónicos para premiar a votantes supuestamente del PRI, de una Casa de Cambio que a esas fechas ya funcionaba como parte del sistema bancario, de nombre Monex, y el problema fue el origen, triangulación y ejercicio de los recursos económicos millonarios. El litigio o procedimiento penal se alargó por mucho tiempo.Pues bien, ahora como nunca se ha llegado a la exageración de presentar acusaciones penales por cualquier incidencia por mínima que sea y a nivel cupular de candidatos y partidos se dan con todo, ya hasta perdimos la cuenta quién acusa a quién, creo hasta al Presidente Peña Nieto se ha involucrado en algunos hechos.Aunque la mayoría se ha centrado en tumbar del segundo lugar de las encuestas electorales al candidato del PAN Ricardo Anaya Cortes, por el trillado reporte de la venta de unas bodegas y lo acusan por lavado de dinero, porque quien las adquirió trianguló fondos económicos de dudoso origen legal, aunque aún no se ha avanzado en la investigación, pero que sí ha dañado su avance electoral.Por otro lado, a la fecha se llevan contabilizados 45 homicidios y ataques armados violentos contra candidatos a diversos cargos politicos, de diferentes partidos en la República Mexicana, como nunca habia sucedido. Aquí Guanajuato no ha quedado exento de esos asesinatos.Pero algo verdaderamente chusco, aunque no deja de ser lamentable, fue lo sucedido en León, Guanajuato, este jueves 21 de junio; resulta que en la colonia Las Arboledas, unos jovenes (ocho, entre ellos tres menores de edad , de quince y dieciséis años) inconformes con la administracion del Sr. López Santillana, ahora candidato del PAN a la reelección por la Alcaldía, denunciaban que aumentó el pasaje de autobús, que subió las tarifas de agua, que aumentó la inseguridad, etcétera, sin insultos, ni ofensas, solo preguntando al final “Crees que viene lo mejor?” repartiendo unos volantes con esos puntos, de inmediato se presentaron cinco Unidades de Patrulla con una nube de elementos y los detuvieron por escandalizar en la vía pública y por tirar basura en la calle (los volantes).Acto seguido, fueron presentados al Juez Calificador, para fijarles una multa, esto fue a las 17 horas del dia. Pero ¡Oh! sorpresa, despues de recibir instrucciones, el Juez los remitió al Ministerio Público, para ver qué delitos habían cometido.Después, hasta las 20:00 horas ya avisados por la Policía Preventiva en el Comité Directivo Municipal, decidieron presentar a posteriori una denuncia de hechos por calumnias y difamación, contra su candidato López Santillana, para eso estuvieron allí cinco abogados del PAN a efecto de que los muchachos no salieran.Tuve la oportunidad de acudir en defensa de estos tres menores, más cuatro jóvenes de 18 a 23 años, y de un anciano que en los hechos tras tratar de abogar por ellos tambien fue detenido en el lugar.Hasta las 3 de la mañana, que estuve, aún no sabía el Ministerio Publico de qué delitos los acusaban. El viernes a medio dia los tres menores seguian detenidos, sin haber cometido ningún delito o infraccion equiparable contenido en la Ley de Adolescentes para ser retenidos privados de su libertad.Los demás soportaron tener que rendir su declaración, no ser responsables de ningún delito que ameritara ser privados de su libertad preventivamente, esperando 48 horas hasta que el Fiscal “determinara su situación jurídica”; afortunadamente fueron liberados después de 26 horas detenidos.El punto es que se ha llegado a la exageración en una mal interpretada democracia para pegarse con todo entre los partidos politicos sean militantes de Morena, del PRI o del Verde y claro que siendo el PAN quien gobierna aquí, pues los paganos de ese poder son los integrantes de los partidos mencionados de oposición.Pero lo insólito del asunto es que siendo el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortes, quien se duele y protesta, quien denuncia los ataques del régimen actual, por acusarlo penalmente y hostigarlo; aquí, con cruel intolerancia, ordena a través de su apoderado Sergio Alberto Garcidueñas Guerrero, se detenga a estos jóvenes incluyendo menores y se les escarmiente al menos en el término legal (48 horas) para que no anden criticando a un candidato.¿Será que como prepara su cierre de campaña en nuestra ciudad, el mensaje es Cero Críticas? ¿No podría ser más congruente Ricardo Anaya y ver que lo que no quiere para él por parte del gobierno federal, tampoco debe quererlo ni ensañarse el gobierno estatal contra estos 8 ciudadanos?.Estaríamos regresando a una época de represion por la simple expresion de las ideas y críticas a una administración municipal 2015-2018 imperfecta. Hay que saber reconocer y admitir errores.