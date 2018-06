Es el momento de la decisión

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“...que los que estánmirando, aunque sepanmenos, ven más tretasque los que juegan”.Si pudiéramos agrupar las promesas de un candidato o candidata y convertirlas en costo financiero, nos quedaríamos con los ojos cuadrados, como se dice vulgarmente o con el cerebro trastocado al advertir que en política electoral hay más fantasía que realidad.Prometen: se va a terminar con la deshonestidad, rapiña, o sea que ya no habrá robos en la administración pública. Todo el manejo del dinero que entre a las arcas será escrupulosamente aplicado.Entonces me pregunto con cierto dejo de ingenuidad, ¿con qué o de dónde le van a compensar a la persona o corporación que, en no pocos casos si no es que en todos, alimentó la campaña y más la que Andrés Manuel realizó por 18 años?Esa financiación es verdaderamente estratosférica y no contabilicemos pagos al pueblo que se manipula o moviliza sino los costos que implican andar de un lado para otro. Hotel, porque no va el aspirante a quedarse en un jacal por una noche; requiere comodidad, lo que se antoja humano; tampoco van a trasladarlo en camión de pasaje de pueblo a pueblo.En los más de los casos se ha de tener a mano un servicio aéreo, o sea avión o avioneta, que se cotizan un poquito elevados. Y como reza el dicho que “quien quiera azul celeste, que le cueste”, se entiende; pero no con cargo a sí mismo, ya que la cartera propia no alcanza para tanto.Se podrá argumentar que por ley, lo cual es cierto, a los partidos el INE (Instituto Nacional Electoral) les dota de cantidades que hay que aplicar y de las cuales se deben rendir cuentas.Cierto; pero en ninguno de los casos se da el escrúpulo contable.¿De dónde, pues, se va a corresponder y cómo a esos modernos mecenas? La lógica menor, esto es el sentido común, nos lo aclara: de los impuestos del pueblo.Nada de esos apoyos es gratuito. Podrá darse el caso de una aspirante que realice campaña austera, pero entonces no llegará ni a la esquina de su casa menos al Palacio Municipal, ya no digamos al Nacional.Otro de los grandes temas en labios de todos es la inseguridad que nadie sustenta la metodología para acabar con ella. El Peje se atrevió a decir que el hijo del Negro Durazo (de infeliz memoria) será su jefe en esa área. ¿Lo anunciaría para asustar o tranquilizarnos?Otro rubro muy importante al que se alude es el de la educación. Como si fuera asunto de voluntad personal, el señor Meade promete construir escuelas suficientes, pagar bien a profesores, darles de comer a los escolapios.Se entiende que este aspirante conoce de finanzas y que ya sabe de la miseria del pueblo desde los cargos que ha desempeñado, pero justamente por ello debiera colocarse en plano de sensatez para entender por mera justicia distributiva, que las escuelas y profesores se requieren en las zonas más marginadas.Veamos hacia el sur y el sureste principalmente y a las regiones indígenas. Allí urge que se de un bocado del alfabeto, aunque sea bajo cobertizo y que la primaria sea al menos un ideal alcanzable.Estos dos tópicos, mínimamente, nos demuestran que como ciudadanos se nos trata con tretas de ilusionismo, dorándonos la píldora, cual si careciéramos de raciocinio y capacidad apreciativa y valorativa.Hoy proponen hasta vacaciones a la pareja que tenga un nuevo crío.No olvidemos cuando el Verde promovió no más cuotas en las escuelas. Y el mismo partido, muleta del oficialismo, que maniobró para que si el Seguro no te cubría una receta, te dieran vale a efecto de surtirla en una farmacia que, tramposamente, era del mismo IMSS.Ahora la “puntada”, no otra cosa es, de que con cargo a la empresa los padres de alumnos concurran a una junta escolar. Con qué o cómo se va a comer ese bocado, ¿como torta de tamal?A estas alturas alguien me podrá recriminar que no he dicho por quién vamos a votar. No, ni lo diré. Es una decisión mucho muy personal. Cada quien hágalo de acuerdo con su conciencia y sus convicciones.Apoco no encuentran al mejor, pero sí al menos malo, al que no miente, ni ofende, que no tiene cola que le pisen, ni quiera utilizar el voto para embriagarse de pasión política y luego escalar y escalar para servirse a sí mismo o misma.Votemos, lo sugiero con llaneza, por un hombre o mujer al que no le vaya a ocurrir lo que al diputado González, que ya al término de su ejercicio fue a una reunión con sus compañeros de partido para muestrearse otra vez y pedir respaldo a efecto de subir al cielo electoral, por otra escalera más grandota.Apenas había abierto la boca, cuando una militante se levantó de su asiento y con voz tronante le dijo que era un cínico, desvergonzado, mentiroso y traidor a su palabra, que había prometido volver una vez que estuviera en la curul, pero que jamás regresó sino hasta ese momento. No puedo describir la reacción del sujeto ni su trauma, si es que lo tuvo. Lo que fue real y que resulta comprobable es que esa fue su tumba política.Lo que acabo de narrar es una gran lección de democracia que debemos aprender y practicar; primero emitir el voto y luego exigirles a los funcionarios, pero principalmente a aquellos por quienes sufragamos... ¡que cumplan sus promesas!Adicionalmente a esta cátedra de la profesora valiente y ejemplar es como para preguntarnos: ¿Ese diputado González, qué le hizo el dinero que para “obras sociales, apoyo a las gentes”, le dio el Congreso de Guanajuato en los tres años de pésimo ejercicio?Sufraguemos por los mejores, apoco en algunos casos por los menos peores, pero sigámosles las huellas para exigirles, no pedirles, que cumplan sus compromisos.Así impulsaremos la democracia. Y no nos espantemos con el porvenir, entendamos que el pueblo es y será siempre más fuerte cuando actúa unido. El proceso histórico-político en México no ha sido una perita en miel.Hemos tenido turbulencias, violencia y saqueos, desastres financieros provocados por los desatinos o locuras de los gobernantes, lo que no quiere decir que sea una constante a la que nos acostumbremos sino que a quien sea que se encumbre le frenemos sus excesos y desacatos a la ley y a la razón, sea del partido que sea; que el pueblo y la ley le marquemos la pauta.