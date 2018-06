La Olla: Los meses más trágicos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mayo, peorque nuncaA nadie sorprende ya. Guanajuato cerró mayo con 1,302 víctimas de homicidio doloso.En México suman de enero a mayo 13,298 víctimas de ese delito, es decir, 9.8% fueron en Guanajuato. Le siguen Baja California 1,210, Guerrero 1,099, Estado de México 1,012. Lejos están: Jalisco 857, Chihuahua 801, Veracruz 696, Michoacán 623, y lejísimos Ciudad de México 550.Y no hay indicio de que las cosas puedan mejorar, al menos en el corto plazo. Por el contrario, mayo rompió récord con 298 víctimas, tres más que el peor, que había sido el pasado marzo.En abril sumaron 263 víctimas, en enero 237 y febrero fue el de menos con 209.A esta altura del año habremos rebasado ya las 1,423 víctimas de homicidio de todo el 2017, que están reportados en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.En la tasa por cada 100 mil habitantes somos el quinto peor, sólo detrás de: Colima, Baja California, Guerrero y Chihuahua. Nuestra tasa es de 16.88, muy arriba del 9.17 del promedio nacional.El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), que comanda Francisco Rivas, reporta en su documento de “Escenarios de Riegos para Guanajuato” que “se espera que las condiciones de seguridad durante los primeros 12 meses de la administración sigan empeorando”, por los siguientes motivos:-Con base en los modelos estadísticos elaborador por el ONC es probable que el homicidio doloso y el robo con violencia aumenten gradualmente durante los próximos 20 meses.-La pugna de los grupos de la delincuencia organizada por el negocio del huachicol fomentará el crecimiento de los niveles de violencia en la entidad. Y eso se observará principalmente en el corredor industrial y los municipios conurbados.-Hay una tendencia a la alza en los feminicidios.Pero la preocupación no es solo por la ola violenta de crímenes, es el temor de los ciudadanos a la delincuencia común, el robo a vivienda, negocios, autos, transeúntes, extorsiones, lesiones, y otros.Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 (ENVIPE) la inseguridad es el problema más importante para el 67.3% de los habitantes de Guanajuato por encima del desempleo. Esta percepción se agudizó en un 4.5% respecto al 2016.El Observatorio Nacional se pregunta ¿qué pasó en Guanajuato?. Una de las hipótesis es que los operativos en contra de la delincuencia organizada en Jalisco y Michoacán provocaron que al fragmentarse las organizaciones en células menos sofisticadas buscaran negocios en zonas colindantes.El reporte retoma que “desde 2015 se adviertieron pugnas territoriales entre Los Zetas, La Familia Michoacana, y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En la medida que los operativos federales fueron capturando a los cabecillas, este último grupo de la delincuencia organizada ganó terreno en la entidad y se asentaron para dedicarse al robo de trenes y al narcomenudeo; más adelante descubrieron en el robo de combustible una actividad altamente lucrativa y de bajo riesgo”.Los datos oficiales también revelan el incremento del narcomenudeo, de 3,060 carpetas de investigación iniciadas en el 2015, 3,684 en el 2016 y hasta las 6,567 el año pasado. Lo mismo el robo con violencia que registró 6,549 denuncias en el 2015, 8,947 en 2016 y hasta las 9,269 en 2017.“En gran medida, este incremento es consecuencia de la actual pugna entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima que se disputan el control del robo de combustible, resume el Observatorio.Ante la crisis generalizada de violencia en el País el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) lanzó la iniciativa “Por un México Seguro” en la que solicitaron a todos los candidatos a la Presidencia de la República y a las nueve gubernaturas que presentaran sus propuestas sobre seguridad y justicia.De Guanajuato el director general del ONC, Francisco Rivas, puntualizó que solamente el candidato del PAN-PRD-MC, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, respondió completo el cuestionario requerido; y el del Partido Verde Ecologista, Felipe Arturo Camarena García, hizo solo la parte general.El martes 26 de junio el ONC presentará el resultado del análisis realizado a las propuestas de los cuatro candidatos a la Presidencia y a las nueve gubernaturas en disputa. Un buen ejercicio para conocer, en el caso del puntero panista en Guanajuato, si es viable su promesa de “golpe de timón”.Diego fundamente su plan en lo siguiente: “Daremos el mayor respaldo que nunca han tenido los municipios en materia de Seguridad. Nuestro objetivo es tener Policías fuertes-Municipios fuertes”. Plantea crear el Consejo Estatal de Seguridad Pública con la participación de autoridades de los tres niveles y de ciudadanos para definir las estrategias y contar con un sistema abierto para medir avances.Ofrece estandarizar por regiones los aspectos de capacitación, equipamiento, la selección, salarios y prestaciones, en un plan de mejoramiento integral de las policías municipales. También crear una Policía de Gestión y los Centros de Atención a Víctimas. Y su “cereza del pastel” sería la de conformar una Unidad de Inteligencia Financiera para combatir el flujo de recursos del crimen organizado.El panista, de ganar, no ha dicho con qué equipo pretende “pacificar Guanajuato”. Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, no se considera para repetir; y el caso del procurador Carlos Zamarripa es una incógnita si será o no considerado cuando se nombre al primer Fiscal General del Estado.Las Joyas, termómetroEn Las Joyas, polígono de marginación en el que habitan unas 100 mil personas, la principal preocupación hoy es la seguridad, a diferencia de hace tres años en la que era el tema de movilidad.La Red de Solidaridad “La Olla”, que agrupa a organizaciones y personas de esa zona, elaboró una Agenda Social de Necesidades en 2015 y para este 2018 repitió el ejercicio en el que participaron 220 personas que tienen un promedio de 11.5 años de vivir ahí, el 80% de participantes son mujeres.Hoy es, por mucho, la seguridad el principal problema que mencionan un 32% de los participantes en el ejercicio comunitario, en segundo está la movilidad para un 15%, educación y salud 11% cada uno, el medio ambiente 10%, uso de tiempo libre para el 8%, trabajo el 6%, y otros temas para el 7%.En 2015 una sorpresa del ejercicio fue la gran preocupación por el tema de movilidad. En ese punto se avanzó en tres años con la ampliación del bulevar Aristóteles y otras vialidades que desahogaron gran cantidad de tráfico hacia San Juan Bosco. Hay más rutas de transporte y se redujo el tráfico.Los colonos reconocen mejoras también en infraestructura educativa y de salud (aunque el Hospital Comunitario que está por concluirse tiene ya varios meses de retraso), en el sistema de recolección de basura, una mayor oferta de empleo, y más actividades de prevención y de uso del tiempo libre.En seguridad es donde hay más pendientes respecto a hace tres años. Se reconocen mejoras en aspectos preventivos, como el alumbrado público en algunas zonas, presencia de militares, la comandancia de policía en Loma Dorada, la mejor comunicación a través del WhatsApp. Pero viven con miedo.El documento registra así la preocupación: “Tenemos la percepción muy clara de que en los últimos meses se han incrementado los asesinatos y, según se relata en algunas asambleas, el robo de infantes. Aunado a ello, existen otros delitos, menos impactantes pero más frecuentes: robos a casa habitación, asaltos a transeúntes, incluyendo niños y jóvenes que van o regresan de la escuela y los robos de infraestructura urbana (bancas, cables, medidores, tubería, llaves de tomas comunitarias). Todos esos delitos lastiman seriamente la economía y trastocan la sensanción de confianza y seguridad”.Los colonos dicen que hay poca presencia de fuerza policial y en las dos casetas no les responden. Denuncian que la Policía Municipal sabe de la presencia de “narcotienditas”, pero no pasa nada. Preocupa la cantidad de casas abandonadas, presencia de armas de fuego, las peleas entre pandillas.El objetivo de esta Agenda Social es trabajar en forma ordenada sobre los principales problemas de Las Joyas. Que los ciudadanos organizados se hagan escuchar para que los candidatos que los visitan, y las autoridades electas, no se pierdan en una larga lista de necesidades, sino por el contrario se priorice la inversión.La Red de Solidaridad “La Olla”, con el liderazgo de David Herrerías y muchos otros ciudadanos, es un claro ejemplo de que la única manera de transformar la realidad es con una sociedad organizada y comprometida y con autoridades que junto con ellos se pongan a trabajar. Así de simple, pero no pasa.Vuelve el silencioEl quinto elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato fue asesinado este 20 de junio por la noche, en la colonia San Isidro, al sur de Irapuato y muy cerca de las instalaciones de la XII Región Militar, donde delincuentes ejecutaron a Citlalic Esquivel mientras conducía una patrulla junto al comandante Juan Carlos Manríquez.Al día siguiente del ataque, la decisión de las autoridades fue el silencio, e incluso la molestia, pues tanto el alcalde interino, Xavier Alcántara Torres, como el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, no quisieron salir ante los medios a hablar sobre la situación, a fijar una postura.Fue hasta el viernes 22 de junio, que con mala gana, dijeron algunas palabras, aunque fuentes cercanas al Secretario de Seguridad comentaron que estaba molesto ante las preguntas, asegurando que no fue asesinada Citlalic, sino que había ‘muerto en el cumplimiento de su deber’.El mismo viernes, un ataque de hombres armados a policías viales quedó sin que las autoridades mostraran gran interés, incluso de compañeros de la Policía Preventiva, cuando ninguno de ellos resultó lesionado.¿Empresariosdivididos?Luego de que un grupo de empresarios en Celaya se sumara a la iniciativa regional de exhortar a las autoridades para brindar mayor seguridad, otro grupo acusó que no habían sido invitados.“No fuimos requeridos”, aseguraron los líderes del CCE y de la Asociación del Empresariado Celayense, Pedro Vázquez e Ismael Pérez Ordaz, respectivamente, luego de que se les cuestionara el motivo por el cual no aparecieron en el desplegado.Sin embargo, es un secreto a voces que estos grupos empresariales también fueron invitados pero prefirieron no meterse en polémicas.Ambos empresarios estuvieron muy activos esta semana con la realización de un foro con los candidatos punteros en las encuestas a Gobernador, diputados y senadores, estos últimos sólo fueron a tomarse la foto ya que no hubo tiempo para exponer sus ideas.Una de los comentarios de Ismael Pérez Ordaz era que con ese tipo de reuniones se reafirma la unidad del empresariado celayense y para que escucharan las diferentes propuestas, aunque él ya tiene a su ‘gallo’ en la persona del panista Diego Sinhue Rodríguez.En esa misma reunión estuvo presente el candidato de Morena, Ricardo Sheffield, quien acusó que lo habían invitado al cuarto para las doce asegurando que la mayoría de los empresarios eran “muy echados para atrás”.El propio Sheffield Padilla les pidió a los empresarios que se atrevieran al cambio, asegurando que algunos, al acabar la reunión le mostraron su apoyo aunque otros sí le cuestionaron su pasado panista.Este mismo grupo de empresarios ahora lidera parte de la comitiva que vigila al proyecto de utilización de vías tras la conclusión del ferroférico.P.D:Llega la hora de cerrar campañas. Morena lo hará hoy en grande con Andrés Manuel López Obrador en el Arco de la Calzada a las 4 de la tarde. El candidato a la gubernatura, Ricardo Sheffield, anda filoso contra sus excompañeros panistas y motivado porque esperan una votación histórica en el terruño.En el PAN de Guanajuato juran y perjuran que arrasarán casi casi con carro completo y cumplir con el millón 400 mil votos prometidos a Ricardo Anaya. Por eso el queretano “chico maravilla” eligió León para cerrar su campaña nacional el próximo miércoles 27 a las 5 de la tarde en la Velaria de la Feria.