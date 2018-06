Anticipa AMLO triunfo de Sheffield

“Voy a regresar a Guanajuato, voy a regresar aquí a León como Presidente electo, con Ricardo Sheffield como Gobernador electo. Es lo que más va a llamar la atención en todo México”, apuntó.

Este domingo, en su cierre de campaña en León,Ante miles personas que abarrotaron en Arco de la Calzada y, abanderados por Morena a la gubernatura de Guanajuato y a la alcaldía de León, AMLO aseguró que una vez que tome posesión de su cargo como Presidente de MéxicoAsimismo, dijo que el martes después de su triunfo del domingo se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto para irle planteando algunas cosas.pero además dijo que presentará una iniciativa para clasificar los fraudes electorales como delitos graves.Además, prometióy en el País es de procedencia extranjera y reiteró su promesa de eliminar la pensión a los expresidentes.Entre sus propuestas básicas, también asegura que no va haber necesidad de incrementar los impuestos como el IVA ni el ISR, que el país no se va a endeudar y que no habrá mayor gasto de lo que ingrese Hacienda Pública. que roban funcionarios y políticos, el país no crece,Enlistó que los