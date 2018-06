Asegura AMLO bajar sueldos y eliminar corrupción para enriquecer al país

Ante cerca de 4 mil guanajuatenses de varios municipios, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cerró en León, su campaña repitió su serie de promesas enfocadas a impulsar la economía, educación, y acabar con la corrupción e inseguridad.

Dijo que se necesita eliminar la corrupción y la disminución de sueldos de altos funcionarios para tener suficientes recursos para apoyar a alumnos, personas discapacitadas y desempleados con becas mensuales.

AMLO también reafirmó bajar el sueldo a los altos funcionarios y eliminar la pensión a los expresidentes, incluso le mando un recado al ex presidente Vicente Fox.

“No habrá pensión para expresidentes, ahí les pido que le notifiquen, que se lo digan a Vicente Fox, para que empiece a ahorrar, porque ya no le vamos a dar los 5 millones de pesos mensuales ni a él ni a Calderón, ni a Zedillo, ni a Carlos salinas, no es venganza es justicia”.

Estimó que ante los altos sueldos de funcionarios y los aproximadamente 500 mil millones de pesos que roban funcionarios y políticos, el país no crece.

“Nos va alcanzar el presupuesto porque vamos a ahorrar, como una forma de gobierno distinta, ya no vamos a mantener gasto superfluo, no va haber lujos en el gobierno. El Funcionario vivirá en la justa medianía”, dijo.

Dijo que se le bajará los sueldos a los Ministros de la Corte que ganan 650 mil pesos mensuales, que se les bajarán los 500 mil pesos que ganan los senadores, los 400 mil que ganan los diputados federales, y lo 300 mil que ganan los del Instituto Nacional Electoral.

“Voy a poner el ejemplo, voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto sin compensaciones”, dijo AMLO.

Entre sus propuestas básicas, asegura que no va haber necesidad de incrementar los impuestos como el IVA ni el ISR, que el país no se va a endeudar y que no habrá mayor gasto de lo que ingrese Hacienda Pública.

Dijo que habrá preparatoria para todos, porque construirá escuelas, debido a que los gobierno se han enfocado a privatizar la educación.

También mencionó que habrá becas de 2 mil 400 pesos mensuales a alumnos de bajos recursos, empleo a todo joven desempleado, explico que serán contratados como aprendiz en talleres empresas y comercios con un sueldo de 3 mil 600 pesos mensuales, así como incrementar la pensión de los adultos mayores al doble y también pensión a todo discapacitado de bajo recurso igual que la de las personas ancianas.

Además, reprochó a los gobiernos pasados el que el país esté en primeros lugares en la antidemocracia y corrupción.

Dijo que si gana las elecciones enviará iniciativas de reformas para hacer un delito grave los fraudes electorales para que el que compre votos vaya a la cárcel sin derecho a fianza.

“Mis adversarios sabes que soy perseverante, soy terco soy necio ya se me metió la cabeza que hay que acabar con la corrupción y lo vamos a lograr. Me canso ganzo”.

Repitió que no usará el avión presidencial, no los cinco jets que tiene el gobierno federal y que los helicópteros serán usados como ambulancias y que la casa presidencial de Los Pinos serán parte del bosque de Chapultepec para el arte y la cultura. “Yo seguiré viendo en mi casa con mi familia (…) Esa casa está embrujada, ahí espantan, ahí aparece el chupacabras, vamos a cambiar todo”, dijo.

Y en para Guanajuato comentó que los funcionarios usan la vía aérea para viajar a municipios lejanos como Atarjea, debido a que no se dan cuenta de cómo están los caminos por lo que de ganar prohibirá a los funcionarios el uso de helicópteros en todo el país.

En el tema del Estado Mayor Presidencial dijo que no usará este servicio y que el personal lo pasará a la Defensa Nacional.

