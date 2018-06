La seguridad que tiene Andrés Manuel López Obrador de ganar las elecciones es muy alta, incluso dijo que regresará a Guanajuato para informar cómo se va a trabajar en la entidad.

Hace unos momentos cerró su campaña en el municipio de León, ante cerca de 4 mil personas de acuerdo a la cifra de Protección Civil.

El candidato asegura que las encuestas lo mantienen entre 30 a 35 puntos de ventaja, “algo nunca visto en el país”, dijo.

“Me dicen y repiten cada vez que me saludan que no les vaya a fallar, pues vengo a León a Guanajuato a decirles no les voy a fallar, no se van a decepcionar. Lo juro”.