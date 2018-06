Asaltan a 50 personas dentro de Comité del PAN

"nos están queriendo intimidar para que no podamos ganar en las urnas"

Dos sujetos encapuchados asaltaron a 50 personas que se encontraban en el interior de las oficinas del PAN municipal de Navojoa, Sonora, que se capacitaban como representantes del partido en las casillas electorales; fueron despojadas de una computadora y un teléfono celular.El asalto a mano armada a nuestro equipo de trabajo, en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), ubicadas en bulevar Álvaro Obregón con calle García Morales, no nos va debilitar y vamos a defender el voto este primero de julio, aseguró el candidato a la alcaldía, Martín Ruy Sánchez Toledo.En conferencia de prensa, el candidato informó, dijo al pedir a las autoridades del Instituto Estatal Electoral (IEE) que se encarguen de investigar y castigar a los culpables y los exhiban porque se trata de un delito electoral.Hace ocho días, dijo, tres personasal responsable de finanzas de su campaña y se hizo la denuncia respectiva,, expresó el abanderado panista.El asalto ocurrió alrededor de las 11 de la mañana de este domingo, cuando un grupo de 50 militantes se estaban capacitando. Los hombres armados se llevaron un equipo de cómputo con el que trabajaban en el momento, el cual según aseguró, no contiene información importante que ponga en riesgo a sus representantes de casilla o bien de la campaña electoral.Añadió que con amenazas no se gana una elección, ya que se le falta el respeto a la ciudadanía, que merece un proceso electoral de paz, y que elijan a quienes tienen mejores propuestas.