Espera Obispo de Celaya que elecciones sean limpias y tranquilas

“Para los candidatos que traten de presentar soluciones a los problemas, que aunque sea el cierre no se echen tierra; aquí estuvo tranquilo, en otros niveles ha sido más feo y que propongan soluciones a los problemas, que no tengan miedo de escucharse unos a otros, el que sea elegido tome en cuenta lo que los demás propusieron con mucha razón, el que quede escuche y haga una buena evaluación en favor del pueblo; quien quede”, señaló.Exhortó a los candidatos que no olviden que están pidiéndole trabajo al pueblo, que el pueblo es el soberano y están pidiendo que los emplee, que no se les olvide que son servidores y no tomen otras actitudes, que al final al pueblo es a quien le darán cuentas.“Los que reciben alguna ‘investuidura’ no son los patrones, es el pueblo, están para servir y para la ciudadanía que de verdad nos sintamos responsables, pongan de su parte, elegir con responsabilidad y no buscar el propio interés personal, si no el bien común y elegir quien pueda atender a la sociedad, a todos, no solo a los interés se unos pocos, y no dejarnos llevar por corazonadas, quien esta más guapo o guapa, si no pensar en quien es capaz de dar solución a lo que ocurre, que de verdad orienten, unas fuerzas y se lleve a algo bueno”, externó el Obispo de la Diócesis de Celaya.