Firma Montserrat Vázquez plataforma del Frente Nacional de la Familia

A dos días de concluir su campaña, Vázquez Acevedo se convirtió en la primer candidata en el municipio a un cargo público en firmar dicho acuerdo que se divide en 15 ejes temáticos basados en una agenda legislativa.Señaló que con esta firma adecuará su plan de gobierno para “garantizar que en el ámbito de competencia municipal podamos dar un cumplimiento cabal a todos y cada uno de los acuerdos”.“Es necesario para nosotros que preservemos valores fundamentales y por ello he tomado la decisión de firmar el compromiso a favor de la familia, la mujer y la vida. Respetando no solamente los valores que mi familia me ha inculcado sino sujetando al programa de acción de mi partido”, aseguró la candidata priista.“lograr que la institución jurídica del matrimonio sea respetada con base a su definición”, además del derecho de los padres a educar a sus hijos, derecho a la vida en todo el país y establecer un plan nacional de prevención social del delito, entre otros.Al cuestionarle si con esta firma fija su postura en contra del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo aseguró que estáe implica “el respeto a la diversidad y pluralidad en la que hoy convivimos y no vulnera el ejercicio de los derechos humanos”.“Manifiesto plenamente que estoy a favor de la vida y tengo ante todo, el respeto irrestricto de la ley porque así se me ha enseñado a conducirme y eso genera congruencia y honestidad”, afirmó.Finalmente, la priista señaló que lo más importante de este acuerdo “es que antepone los valores familiares y dar sustento a la sana convivencia, al desarrollo cultural y deportivo de las familias en Celaya”, dijo.