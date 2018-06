Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

y así como él, otros personajes famosos que tuvieron algo que ver con 'El Sol' están destapando más secretos o lo hicieron mucho antes de la producción de Netflix.La fallecida actriz Abril Campillo se convirtió ayer en tendencia debido a que fue recordada una entrevista suya con la periodista Maxine Woodside de hace tres años, a quien le confesó que tuvo una relación con Luisito Rey y con Luis Miguel, a quien conoció gracias a su padre.-"¿Tú andabas con el papá de Luis Miguel?" preguntó la periodista a la actriz.-"Pues andaba con los dos porque había que pagar aduana con el papá (...) Realmente yo me acerqué a Luis Miguel, pero ahí (en España) tenías que pasar aduana con el papá”, aseguró Campillo.-"Yo cuando lo conocí (a 'El Sol' ) no sabía quién era él. Yo no vivía en México, yo vivía en Los Ángeles, y yo no sabía quién era él. Y lo conocí y me deslumbró, pero sin saber que era cantante (...) Era encantador", agregó.-"La gente cree que yo lo conocí (a LuisMi) de niño. Cuando viajábamos yo al principio desconocía muchas cosas; cuando llegábamos a aduanas, pasaportes, migración, yo veía que había una tensión muy rara, pero yo no sabía cuál era el motivo, pues resulta que todos los documentos de papá de él eran falsos".Otros filmes en su carrera incluyen: Ratas de asfalto (1978), Corrupción (1984), Testigo de un crimen (1987), Un macho en el salón de belleza (1987), Para todas tengo (1990), El agarratodo (1990), Violencia urbana (1996), La ratonera (1999) e Imperio de un traficante (2000).A la par de su carrera como actriz de cine, se lanzó como cantante con los temas “Sol Solecito” y “El Beso en el Coliseo”, el que fue censurado.En 1996 optó por aparecer también en la televisión con su primera telenovela “Marisol”, a la que le siguieron melodramas como La culpa (1996), Abrázame muy fuerte (2000), Amigas y rivales (2001), Clase 406 (2003) y Amar otra vez (2004).