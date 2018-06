Esta es la portada original de Ragazza IN de Luis Miguel

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el capítulo 10 de “Luis Miguel: La Serie”, Marcela Basteri, la mamá del cantante, por fin logra ser parte de la carrera profesional de su hijo, cuando conoce a la editora de la revista italiana Ragazza IN y pacta que una de sus ediciones sea dedicada a 'El Sol'.Obviamente Luisito Rey minimiza este resultado de su esposa.-"Nooo, no puedo creer que conseguí la portada", dice Marcela cuando la revista llega a sus manos.-"Bueno bueno la ha conseguido el niño eh", expone el padre a la vista celoso.Mickey no muy convencido de cómo luce, sólo dice: "No, qué horror".Como se ve en el episodio de Netflix, en la portada de Ragazza IN, Luis Miguel porta un traje, una camisa blanca y una corbata roja, por lo que, ésta portada es la que coincide y sería la original.Y es que después de ese número, le seguirían otros más:La revista se publicó entre los años 70 y 80.Iba dirigida a los jóvenes italianos y una de sus características era el súper póster que se incluía al interior.