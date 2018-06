Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

durante una fiesta en el Baby'O de Acapulco, en la que se celebraba que Boby obtuviera un papel en una telenovela estelar de los años 90.Supuestamente Boby en la vida real es el actor Roberto Palazuelos, y el melodrama al que hacen referencia en la producción de Netflix es el de “Muchachitas”, que se emitió entre 1991 y 1992 con las actrices: Cecilia Tijerina, Tiaré Scanda, Emma Laura y Kate del Castillo.En "Luis Miguel: La Serie” este es el diálogo que da a conocer que se trata de “Muchachitas”.¿Estás contento?¡Feliz cabrón, feliz feliz!¿Protagónico, no?Pues no pero, casi¡Felicidades!Gracias hermano... no sabes cómo se quedó el director con mi audición lloraba el cabrón, lloraba. Me dijo que nunca había visto una audición tan chingona como la mía. Mi personaje ¡está cabrón cabrón! Como a la mitad de la novela el villano me pone una bomba en el coche y ¡puuum!, y desaparezco unos 20 capítulos-Se escuchan risas-¿De qué te ríes eh wey, qué es lo chistoso?Nada, de las novelas, sigue sigue.Te estás riendo de que mi personaje desaparece ¿qué eso no pasa en la vida real? La gente desaparece ¿no Mickey, no me equivoco? Nomás no puedes verdadBuenas nochesNo puedes no ser el centro de atención como siempre cabrónEstás borracho Boby¿Qué te pasa eh wey? Todavía que pasamos años cabrón años siendo tus pu... porristas yendo a todos tus conciertos a tus ensayos de webaBoby discúlpame que viajaste por el mundo gratis sin tener que pagar un centavo mal agradecido.No, mal agradecido tú que no toleras que hoy no se trate de tiMe estoy yendo porque te pasaste, me valen madres tus cinco minutos de fama,Mi telenovela está en horario estelar pen...¿Ah en serio? Felicidades, felicidades... Nunca vas a ser yo Boby¿Y quén chingados quiere ser tú cabrón? Estás solo no tienes a nadie ¿y sabes por qué? Porque eres una mierda ve lo que le hiciste a sofi¿Ella qué tiene que ver?¿Cómo que qué tiene que ver? ¿Te parece poco? ¿Ya fuiste a verla? ¿Mínimo conoces a la niña? Eres una mierda.