Cuando comenzó a circular una imagen del increíble elenco para la película de Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood", que incluía ay Margot Robbie, los fans se emocionaron. Pero su entusiasmo fue seguido por una ola de polémicas: el elenco al completo era blanco.Los motivos con coherentes cuando se explica el contexto en el que se sitúa el argumento: la película se centra en los asesinatos de Charles Manson, y la historia es muy blanca: tanto los seguidores de Manson como sus víctimas eran blancos, dejando a Tarantino pocas opciones de casting. Pero el cineasta tiene algunas oportunidades para aportar por lo menos dos personajes no blancos. Y pueden ser dos de las personas más interesantes involucradas en la historia.El primero es nada más y nada menos que el actor. El maestro de artes marciales tiene una conexión con los homicidios de 1969: Lee estaba preparaba en aquellos momentos -como supervisor de las escenas de karate- la película 'La mansión de los siete placeres' donde salía, la víctima más popular de Manson. Según la web Collider, Tarantino se encuentra actualmente buscando a un actor para interpretar a Lee, por lo que añadiría al menos algo de diversidad a su película, que se estrenará el próximo verano, coincidiendo con el 50 aniversario de los asesinatos producidos en agosto de 1969.Aparte, tenemos un hombre afroamericano en la historia de Manson, y es un personaje muy al estilo de Tarantino: Bernard "Lotsapoppa" Crowe, un traficante de drogas. Como lo relató Charles "Tex" Watson, miembro de la familia Manson, Crowe tuvo una disputa con el líder de la secta. Manson disparó a 'Lotsapoppa' y lo dio por muerto."Todos asumimos que Crowe había muerto, especialmente cuando llegó un informe en las noticias de que el cuerpo de un Pantera Negra había sido arrojado cerca de la U.C.L.A. la noche anterior. Esto nos hizo sentir un poco incómodos, ya que no habíamos pensado en relacionarnos con los Panteras" Pero Crowe no era el Pantera Negra muerto. De hecho, ni siquiera estaba muerto. "Mucho después supe que Bernard Crowe, que en realidad nunca tuvo nada que ver con las Panteras, no había sido asesinado, solo herido", escribió Watson. ¿Qué actor no querría interpretar a un traficante de drogas que se convierte en el único superviviente de los ataques de Manson, y "resucita" tras un tiroteo? Es un rol potente además de muy "tarantiniano".Además, tras demostrar en 'Malditos bastardos' que no le importa alterar los eventos históricos de manera extremadamente satisfactoria, "Lotsapoppa" podría volver de ser presuntamente muerto para jugar un papel extremadamente frío en la caída de Manson. De hecho, en 2017 Consequence of Sound sugirió quepodría ser Lotsapoppa en el caso de que estuviera en la película ¿Aceptaría Smith esta vez trabajar con el director de 'Pulp Fiction'? No quiso ser Django en su momento.Bruce Lee y Crowe pueden ser los únicos roles obvios de 'Once Upon a Time in Hollywood' que no son blancos. El tema de la diversidad surgió esta semana cuando Rotten Tomatoes publicó una imagen de "el increíble elenco de 'Once Upon a Time in Hollywood', y saltó las alarmas en lo que a la "blancura" se refiere.El debate estalló en Twitter. Además de preguntarse de por qué no hay más mujeres, hecho también muy llamativo, se cuestionó la falta de diversidad racial. Es inusual tener en torno a Tarantino, un director conocido por castings con diversidad mucho antes de campañas como #OscarsSoWhite. El realizador ha inventado para la historia dos protagonistas no reales que vivirán la cruda y sangrienta historia de aquel verano en Los Ángeles: Rick Dalton, una ex estrella de la televisión, y su doble doble de toda la vida, Cliff Booth, interpretados por DiCaprio y Pitt respectivamente, y también blancos, por tanto.Pero en Hollywood en esos años no era raro que las películas fueran exclusivamente protagonizadas por actores y actrices blancos. Así que no es extraño que el casting para esta cinta sea blanco.. Pero Rotten Tomatoes parece no haber citado a uno de los actores que más diverso el reparto:, que tal como anuncia IMDb, está rodando ya esta historia.¿Incluirá finalmente a los personajes de Lee y Bernard Crowe? Desde luego traerían más miga a la historia. Lástima que tengamos que esperar más de un año para verla.