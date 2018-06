Nueve años sin Michael Jackson 'El rey del pop'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Junto con el 'Rey del Pop', muchos otros han tenido el día de hoy tanto su nacimiento como su muerte.El cineasta, el dibujante, el artista coreano Rain, los cantantes, además detuvieron sus nacimientos en esta icónica fecha.Sin embargo, murieron los músicos; el cantante; los actores, al igual que el productor. Sale a la venta el último número de la tira cómica1928.- Nace en Bruselas Pierre Culliford “Peyo”, dibujante belga de historietas. Creador de “Los pitufos”, una de las historietas europeas más famosas del mundo. Comienza su carrera a finales de la Segunda Guerra Mundial, en agencias de publicidad y publica sus primeras tiras en el diario “La Derniere Heure”. El 23 de octubre de 1958 aparece por vez primera “La flauta de los seis pitufos”, protagonizada por sus personajes “Johan” y “Pirluit”; un año después comienza una historieta solo para los “suspiritos azules”, que adquieren tal fama que el historietista debe abandonar sus otras series. En 1977 aparece la canción de estos personajes interpretada por el holandés “Padre Abraham”, que vendió millones de copias en todo el mundo. En 1981 se presenta la serie animada de Hanna-Barbera bayo supervisión de Peyo. Muere el 24 de diciembre de 1992.1945.- Nace la cantautora estadunidense Carly Simon. Se da a conocer a principios de los 70. Junto a su hermana Lucy forma el dúo The Simon Sisters. Su canción “Winkin blinkin and nod” se convierte en un éxito en 1964. Con su disco “Anticipation” gana un Grammy. En los 80 lanza el tema “Let the river run” y la banda sonora de “Armas de mujer”.1954.- Nace el cantante, compositor y músico David Paich. Tecladista de la banda Toto, autor de canciones como “Rosanna”, “Hold the line”, “99? y “Georgy Porgy”, coescritor de la canción “África”.1963.- Nace el cantante británico George Michael. Georgios Kyriacos Panayioutou, su nombre real, forma parte del dueto musical Wham! junto con Andrew Ridgeley, el cual se disuelve en 1986. Con el disco “Faith” (1987) comienza una brillante carrera en solitario que lo consolida como uno de los cantantes básicos del pop. Fallece el 25 de diciembre de 2016.1972.- Nace el músico Michael Douglas Henry Kroeger, más conocido como Mike Kroeger. Con su hermano Chad Kroeger cofunda y toca como bajista la banda Nickelback. Graban nueve álbumes, seis de los cuales alcanzan el Disco de Platino. Destacan sus temas “Someday”, “Photograph” y “How you remind me”.1975.- Nace en Argentina la cantante María Laura Corradini, mejor conocida como Chenoa. Cuando tenía ocho años su familia se la lleva a vivir a España, país en el que se desarrolla. Participa en el “reality” musical “Operación triunfo” y ahora es una estrella de la canción en su país natal. Ha grabado cuatro álbumes: uno homónimo, “Mis canciones favoritas”, “Soy mujer” y “Absurda cenicienta”. Por el momento se encuentra en la promoción del álbum “Soyhumana”.1983.- Muere el músico y compositor argentino Alberto Evaristo Ginastera, en Ginebra, Suiza. Destaca por combinar la música nacionalista con la técnica vanguardista del siglo XX. Nace en Buenos Aires, el 11 de abril de 1916.1988.- Muere por una sobredosis de heroína el guitarrista original de la banda de rock Red Hot Chili Peppers, Hillel Slovak. Participa en los discos “Freaky styley” y “The uplift mofo party plan”, que los introduce en el panorama de la música internacional. Nace el 13 de abril de 1962 en Haifa, Israel.2004.- Muere el actor estadunidense naturalizado mexicano Óscar Servín. Participa en 18 comedias musicales y 40 obras de teatro, así como en varias telenovelas. Los últimos melodramas en los que actúa son “Victoria”, “Agujetas de color de rosa”, “Huracán”, “Te amaré en silencio” y “Amarte es mi pecado”. Nace el 10 de enero de 1932.2006.- Muere el productor musical Arif Mardin, turco nacionalizado estadunidense. Gana 11 premios Grammy -entre ellos dos como Mejor Productor del Año- y trabaja con cantantes tan diversos como Aretha Franklin, Chaka Khan, Jewel, Willie Nelson, Nora Jones, Barbra Streisand y los grupos Smashing Pumpkins y Bee Gees. Nace en Estambul el 15 de marzo de 1932.2009.- Muere de un paro cardiorrespiratorio el cantante, compositor y bailarín estadunidense de música pop Michael Joseph Jackson, conocido como “El Rey de Pop”. En la década de los años 80 se convierte en la superestrella de pop más exitosa a nivel mundial, debido al extraordinario impacto de su álbum “Thriller” (1982), el más vendido en la historia de la música. Nace el 29 de agosto de 1958.2009.- Muere la actriz estadunidense Farrah Fawcett, cuyo nombre completo es Mary Farrah Leni Fawcett. Muy popular en los años 60 y 80 gracias a la serie de televisión “Los ángeles de Charlie” y llega a ser considerada un icono de la cultura pop y una verdadera “sex symbol”. Protagoniza decenas de telefilmes y series durante dos décadas. Es nominada a los premios Emmy, se desarrolla en el teatro independiente y hace el documental “Farrah’s story”. Nace el 2 de febrero de 1947.2017.- Fallece la actriz argentina Elsa Daniel. Con 40 años de trayectoria en cine, radio, televisión y teatro. Debuta con el filme “El abuelo”, al que siguen otros como “Vida nocturna”, “Un centavo de mujer” y “La caída”. Sobresale en las obras “Treinta terina” y “Mujeres”. Nace el 28 de septiembre de 1938.