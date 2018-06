¡Se reúnen Kenan y Kel!

'Estoy muy emocionado de jugar en 'Double Dare!' y para una nueva generación de niños que vivirán la experiencia de este show icónico', dijo Mitchell. 'Este episodio será doblemente especial porque Kenan y yo jugaremos contra el otro y ambos somos grandes fans de 'Double Dare!', no puedo esperar para ver a la super talentosa Liza Koshy armarla como la nueva anfitriona', añadió.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

¿Qué es lo único más emocionante sobre 'Double Dare'? ¿Qué tal un 'Double Dare' con Kenan y Kel?EW reveló en xcluiva que Kenan Thompson y Kel Mitchell, dos leyendas de Nickeloden, regresan a la red para competir en una edición especial de clásico show de juegos.Con premier el lunes, la nueva versión de 'Double Dare!' cuenta con la actriz Liz Koshy como la anfitriona,mientras que el anfitrión original, Marc Summers, regresa para darle color a los retos.También está listo para aparecer con Mitchell y Thompson en su episodio que saldrá al aire este verano, seguido de 'All that', con Lori Beth Denberg. El trío previamente reunido en febrero en 'Nick Cannon's (otro veterano de 'All that') 'Wild 'n Out'.'Double dare!' saldrá al aire el lunes a las 8 pm en Nickelodeon.