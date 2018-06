"Megan desarrolló esta fuerza de Spice Girl, una mujer empoderada que la hizo sentir incómoda con las películas de Michael [Bay], que muchos piensan que su manera de filmar a las mujeres es muy lasciva. Mike las filma para atraer la sexualidad de un chico de 16 años, es su estilo. Y creo que ella nunca se sintió cómoda con eso. Esta es una chica que han sacado de la más completa oscuridad y que han colocado en una papel muy sexualizado delante de todo el planeta, y a la que le dijeron que era la mujer más sexy de América. Y le costó mucho aceptarlo. Cuando Mike le pedía hacer cosas específicas, no había tiempo para hablar de forma amable".

Desde que la vieron con unos shorts tejanos enanos y subida a una moto en una posición nada cómoda, los hombres testosterónicos del mundo se enamoraron de ella. Sí,levantaba pasiones con su imagen y pocas con sus trabajos delante de la pantalla. Una celebridad que tuvo su momento de gloria y que desapareció dejando un rastro de fracasos a sus espaldas, que aún intenta remontar. ¿Qué ha sido de Fox? ¿Por qué Hollywood le dio la espalda antes de haber cumplido siquiera los 30 años?Como decíamos, fue en 'Transformers' (2007), en el papel de Mikaela Banes (AKA "tía buena que le gustan las motos"), donde su fama subió como la espuma. Pero ese no fue su primer papel frente a una cámara. En sus inicios, apareció en varios vídeos musicales, series (como 'Dos hombres y medio' o 'Hope & Faith') e incluso tuvo un papel bastante importante en la película 'Quiero ser superfamosa' (2004), protagonizada por otra actriz que también cayó a una temprana edad a los infiernos de la industria,Fue en aquel maravilloso 2007 cuando las puertas de la fama se abrieron para Fox. Los dos años que le siguieron fueron exitosos, pero también extraños. La actriz se coronó oficialmente como una de las 'celebrities' más sexys del planeta, y participante de una saga que amasaba millones de dólares en la taquilla. Tras aparecer en películas como 'Nueva York para principiantes' junto a, o 'Puta (Whore)' de, a nadie se le escapaba que su carrera estaba despegando muy lentamente, y hacia películas de muy poca calidad. Aunque seamos francos: nunca nadie destacó sus grandes dotes como actriz. Muy al contrario, desde los inicios de su andadura en el cine enfocó su carrera a ser la mujer objeto, y cada posado, cada interpretación, cada entrevista, parecía demostrar que ella misma estaba conforme con -o al menos aceptaba- esa imagen. Aunque eso es algo que sólo sabe ella, algo que nosotros sólo podemos juzgar desde la barrera y que, como veremos en el próximo párrafo, quizás han estado malinterpretadas.El año 2009 fue el punto de inflexión para ella. Tras el éxito de la primera entrega, el director Michael Bay estrenó la segunda parte de la saga 'Transformers', que de nuevo contó con la presencia dey Fox, y se preparaba ya para el rodaje de la tercera. Días antes de comenzar ese tercer proyecto, la actriz no se cortó un pelo al hablar de su director: aseguró que era “una pesadilla trabajar con él" y lo comparó cone incluso con. Como podréis imaginar, no gustó mucho ni a Bay ni al productor,, que le aconsejó que la despidiese de forma fulminante. Y así lo hizo. Fox fue sustituida en el film por, modelo de Victoria’s Secret. En realidad, lo mismo le daba a Bay: sólo quería una mujer despampanante con la que su público masculino pudiese babear libremente. Y LaBeouf, famoso por no morderse la lengua, no dudó en confirmarlo:Tras aquel despido, nada volvió a ser igual. Su fama de actriz complicada se extendió en la industria, y sus compañeros empezaron a demonizarla. Protagonizó 'Jennifer’s Body' (2009) de, 'Jonah Hex' (2010) cony 'Passion Play' (2010) junto a. Todas ellas un absoluto fracaso en taquilla. Y no hay nada peor que perder tu enganche con los fans y además tener una mala reputación. Combinación perdedora, sin duda. Tras esas películas quiso iniciar una saga de 'Las tortugas ninja', que tras dos entregas acabó demostrándose fallida. Su último intento de volver ha sido con la serie 'The New Girl', en la que sustituyó ay donde intentó sacar su vena más cómica, aunque seguía evidentemente sexualizada por todos los personajes masculinos que la rodeaban. ¿Es que nadie puede olvidarse por un momento de que está muy buena?Sea una actriz conflictiva, una joven involuntariamente sexualizada o una bocazas, está claro que Megan Fox acabó por desaparecer de la primera línea de Hollywood. En estos últimos años ha reconocido que sufre esquizofrenia, y ha sido madre tres veces con su marido,. Ahí es nada. Tiene pendiente de estreno lo nuevo de-como director y actor-, 'Zeroville' (2018), y ya tiene un proyecto en marcha de la cineasta, 'Shadow Girl', y rueda una película donde un niño se conecta telepáticamente con su perro... ¿Resurgirá Fox de entre sus propias cenizas para demostrar su valía como actriz? Ojalá sea así.