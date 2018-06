Cuando Luis Miguel rompió con Roberto Palazuelos

Uno de los amigos más cercanos de Luis Miguel en su época de juventud fue Roberto Palazuelos, cuya relación se debilitó cuando El Sol se convirtió en adulto y el capítulo 10 de la serie biográca del cantante lo revela. El nuevo episodio del show de Netix muestra el distanciamiento entre El Diamante Negro y Micky en el año 1989, justo cuando Palazuelos comenzaba su carrera en la tv.



La serie muestra cómo después de que a Bobby (Palazuelos) le dan su primera oportunidad en (aparentemente) Mi segunda madre, éste siente que Luismi se burla de él por hacer telenovelas, por lo que el actor se desquita diciéndole que su madre está desaparecida, algo que no soporta y le dice que es un “malagradecido”.



En la misma discusión, el acapulqueño cuestiona al intérprete por no estar al pendiente de su hija, a quien procreó con So (Stephanie Salas). Esto demuestra que el cantante sabía del embarazo y el nacimiento de su hija desde el principio.



Tras descubrir que su mamá puede estar en un psiquiátrico, la investigadora le dice al artista que la única manera de avanzar es denunciando la desaparición de Marcela en todos los países en los que puede estar. Luismi no está convencido y pregunta a su hermano Alex, quien le dice que no, pues sería cuestión de tiempo para que la prensa y su abuelo Sergio se enteraran del hecho.



Tras una noche de poker con Erika (Issabela Camil) y su novio Fede (Federico de la Madrid), Alex se da cuenta que el único que podría ayudar a su hermano en la búsqueda de su madre es el hijo del ex presidente, a pesar de que éste no se lleva bien con Micky. Luis Miguel viaja a Las Canarias, en España para accesar al psiquiátrico y ver a la mujer que aparentemente podría ser Marcela.

