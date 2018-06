Tom Holland revela 'sin querer' el nombre de la nueva película de 'Spider Man'

El joven Peter Parker se prepara para su regreso a la pantalla grande. El querido personaje de Marvel, que desde hace algunos años interpreta el actor Tom Holland, retornará con la secuela de Spider-Man: Homecoming.

Aunque aún se desconoce la trama del filme, fue el propio Holland quien reveló "sin querer" el nombre que llevará la secuela. A través de un video publicado en Instagram, el actor saludó a quienes asistirán a la Ace Comic Con en Seattle, donde él se presentará.

En la grabación, se disculpa por no hacer grandes anuncios en el evento, y de paso muestra desde su iPad la portada del guión oficial de la nueva película: Spider-Man: Far From Home.

El título ha desatado una serie de especulaciones, sobre todo porque no revela nada que explique con claridad qué pasará con el personaje luego de su muerte en Avengers: Infinity War. Incluso, el propio Holland admite estar confundido con el futuro de este superhéroe de Marvel.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, las grabaciones de Spider-Man: Far From Home comenzarán en las próximas semanas, y el estreno está previsto para principios de julio del 2019. Al igual que la primera parte, será Jon Watts quien estará a cargo de la dirección.

Spider-Man: Homecoming logró recaudar más de 880 millones de dólares, y ayudó a Holland a ganarse el cariño de los fans de Peter Parker.