AMLO critica lentitud de resultados del PREP

El candidato presidencial de la coalición "Juntos haremos historia" Andrés Manuel López Obrador, pidió al INE hacer un esfuerzo para conocer los resultados desde la noche del 1 de julio, expresó durante su cierre de campaña en la Costera Miguel Alemán del puerto de Acapulco, Guerrero.

“El conteo rápido ya es un indicador, ya con eso, no le hace que el PREP se lleve más tiempo porque no han sabido resolver el problema técnico, ni modo que en este tiempo de tecnología, de avances tecnológicos, no se puedan tener avances desde temprano“, además hizo un llamado a los ciudadanos a este primero de julio pensar más en cuidar las casillas que en festejar el triunfo.

“Yo hago un llamado a que los representantes de casilla no se separen hasta que termine el último cómputo en casilla”, enfatizó que los representantes de los partidos que la conforman no deben descuidar el trabajo en cada uno de los 300 distritos del país, especialmente en lo que se refiere a las actas y los cómputos.

Reiteró que “tiene que ser voto masivo por la transformación de México; vale más que sobre y no que falte”, declaró que si bien las encuestas lo colocarían como posible ganador de la elección, es indispensable que esa tendencia se confirme con votos.

El instituto Nacional Electoral anunció que, alrededor de las 12 de la noche se tendrá computado el 12% de los datos del PREP; a las 03:00 am, el 55%, a las 6:00 am, el 67% y a las 08:00 am del 2 de julio alrededor del 82 por ciento.