Piden capacitación en herramientas tecnológicas

Contar con una adecuada capacitación para el uso de herramientas tecnológicas que les permitan a los productores del campo poder acceder a programas, beneficios e información sobre el sector, es una de las peticiones de los agricultores.Así lo señaló J. Guadalupe Zamora Ramírez, presidente de la asociación civil Desarrollo del Medio Rural de Irapuato, quien indicó que es de vital importancia contar con esta instrucción, sobre todo para el pequeño productor.“Uno de los grandes cuestiones que ocupamos es que hablan mucho de los programas pero la gente no se acerca, porque no nos han capacitado a utilizar el internet a los campesinos, todo se maneja a través de la tecnología, por eso no podemos concretar esos programas, o nos damos cuenta cuando ya están por cerrar”, comentó.El dirigente campesino en Irapuato agregó que contar con esta instrucción e información puede volver más competitivo al sector, sobre todo a nivel internacional e inclusive mundial, como con los precios de los granos.“Las bolsas de Chicago, que son las que regulan la cuestión de los precios, los grandes empresarios no pierden, los que perdemos somos los pequeños productores, los de 5, 4 y 3 hectáreas, porque no sabemos cómo andan los costos, y ver si me conviene arriesgarme, o si me espero, es importante la capacitación los productores”, indicó.Zamora Ramírez dijo que es importante planear también a través de laboratorios el cultivo que se puede implementar en cada parcela, donde los agricultores puedan llevar una muestra de su tierra, para ver qué tipo de fertilizantes se pueden utilizar y que den mayores beneficios a sus siembras.“Es también para ahorrar costos, muchas veces estamos aplicando fósforo en parcelas donde se requiere otra cosa, pero no se ven este tipo de propuestas y planeación de proyectos, queremos este tipo de herramientas, nos va a beneficiar a todos”, finalizó.