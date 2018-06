Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El candidato a la diputación local del Distrito XI por el PRI, David Muñoz Torres, cerró campaña el día de ayer e invitó a los votantes a no vender su voto ni su voluntad durante estas elecciones.“Estoy pidiéndole a la gente que no venda su voto porque es algo que va a suceder, me da gusto saber que soy el político que más abogados aportó a mi partido fueron 50 y la única instrucción que tienen es que nadie haga trampa incluyendo mi partido”, señaló.Explicó que la denuncia por malos manejos que se interpondría contra su oponente panista, Lorena Alfaro, tendrá que esperar, ya que por el momento, dijo, se encuentran concentrados en capacitar a miembros de su equipo para saber cómo actuar ante trampas y compra de votos de sus oponentes.“Decidimos mejor invertir el tiempo en el objetivo final que es la contienda electoral y ya pasado eso veremos que hacer con estas cuestiones, no vamos a meternos ahora en eso mejor invertimos en capacitar a nuestra gente”, dijo.Asimismo, expresó 3 razones para votar por él el próximo 1 de julio.“Uno, no soy un político que se aparece en la campaña y luego desparece, estuve trabajando durante 2 años y medio en colonias y comunidades, diario a través del proyecto, ‘Casas Mi Voz’ ese proyecto me permitió recorrer el municipio, estar cerca de la gente y tratar de solucionar en algo las cosas”, recordó.Recalcó que tiene una amplia experiencia en el servicio público.“Dos, tengo experiencia en el ámbito público he sido Director de Ordenamiento Territorial, del IMPLAN, he sido asesor de varios gobiernos en Jalisco, Zapopan, Salamanca y tengo capacidad de gestión, muchas de las obras que se realizaron aquí yo fui parte del fideicomiso cuando vino el centro paralímpico y tuve la fortuna además para las ‘Casas mi voz’ soy de los pocos que manejan un sistema de donativos internacionales para ayudarle a la gente sin necesidad de poner mi lana”, explicó.Por último, señaló que es un empresario que no vive de la política.“La tercer razón es que yo no vivo de la política, todos conocen los negocios que tengo, la constructora, negocios de alarma de herramienta, entonces no vivo de la política esa es la gran fortuna que hay”, aseguró.