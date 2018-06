2018-06-25 18:01:23 | REDACCIÓN

Dan a conocer el calendario de la Liga Mx femenil, destacando que inicia el torneo Apertura 2018 ante Chivas.

Actualmente, el equipo femenil sigue en pretemporada. FOTO: Twitter Club León Femenil



La Liga Mx Femenil dio a conocer el calendario para el Apertura 2018 y el primer partido de León será ante Chivas.

En las jornadas 4 y 13, León no tendrá actividad, junto con Tiburones Rojos de Veracruz.

Los lunes serán los días que serán locales en el Estadio León, pero en doble jornada jugarán el jueves y en otras jornadas disputarán los partidos como local en viernes.

León Femenil busca obtener mayor puntaje al conseguido el torneo Clausura 2018, donde quedaron en décimo cuarto lugar, de 16 posibles, con 9 puntos, obtenidos de 2 victorias, 3 empates y 9 derrotas, con un saldo de 20 goles a favor y 39 en contra, siendo el equipo más goleado en Liga Mx Femenil.

El torneo regular lo finalizará ante Monarcas Morelia.



Calendario

J1 Lunes 16 de julio - Chivas vs León – Estadio Akron – 8 de la noche

J2 Viernes 20 de julio – León vs Tigres – Estadio León – 7 de la noche

J3 Viernes 27 de julio – Querétaro vs León – Estadio La Corregidora – 4 de la tarde

J4 Descanso

J5 Lunes 13 de agosto – León vs Atlas – Estadio León – 7 de la noche

J6 Lunes 20 de agosto – Santos vs León – Estadio TSM Corona – 9 de la noche

J7 Lunes 27 de agosto – León vs Monterrey – Estadio León – 7 de la noche

J8 Viernes 7 de septiembre – Necaxa vs León – Estadio Victoria – 4 de la tarde

J9 Jueves 13 de septiembre – León vs Monarcas Morelia – Estadio León – Sin horario definido

J10 Lunes 17 de septiembre - León vs Chivas – Estadio León – 7 de la noche

J11 Lunes 24 de septiembre – Tigres vs León – Estadio Universitario – 8 de la noche

J12 Viernes 28 de septiembre – León vs Querétaro – Estadio León – 7 de la noche

J13 Descanso

J14 Sábado 20 de octubre – Atlas vs León – Estadio Colonos Alfredo Pistache Torres – 11 de la mañana

J15 Jueves 24 de octubre – León vs Santos – Estadio León – Sin horario definido

J16 Lunes 26 de octubre – Monterrey vs León – Estadio BBVA Bancomer – 9 de la noche

J17 Lunes 4 de noviembre – León vs Necaxa – Estadio León – 7 de la noche

J18 Lunes 18 de noviembre – Monarcas Morelia vs León – Estadio Morelos – 4 de la tarde