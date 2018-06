La obra muestra entre drama y comedia las distintas etapas de la enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia entre las personas mayores.

La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias.

Ignacio López Tarso dará vida a Andrés, un hombre de 90 años que comienza a manifestar los primeros síntomas de este mal que hasta ahora, no tiene cura.

Obra: “El Padre”

Día: Miércoles 27 de junio

Lugar: Teatro Manuel Doblado

Funciones: 7 y 9:30 de la noche

Boletos: De 333 a 683 pesos en la taquilla del teatro.

Cuando se le hace esta pregunta al primer actor Ignacio López Tarso le vienen tantos recuerdos a la mente: “Shakespeare”, “12 Hombres en pugna” y recientemente “Un Picasso”.Pero ahora es diferente, pues como todo buen 'padre', no sólo dará cátedra de lo bien que hace las cosas, sino que celebra sus 93 años de edad con tres obras en simultáneo.El actor reveló cómo es que elige sus proyectos.“Estoy en un buen momento de mi carrera, no estoy en el final, espero tener salud para hacer muchos años más de teatro, ojalá.“Los requisitos que tienen que cumplir (las obras de teatro) para llamar mi atención es ser una muy buena obra, con un buen reparto, el mío un muy buen personaje, porque hay obras muy buenas con muy malos personajes, yo requiero de un muy buen personaje, una muy buena obra y que todo vaya de acuerdo con eso como un productor, director y como lo dije un buen reparto, estar acompañado en escena”, explicó.Trata sobre Andrés, una mente confundida con situaciones ambiguas, contradictorias, cambiantes y por encima de todo, la duda sobre si lo que realmente sucede es lo que dice la familia o es lo que siente el padre.“En 'El Padre' estoy muy bien acompañado, a todos los siento muy bien, sobre todo porque es una obra divertida a pesar de que es un tema delicado, dramático, que al final llega no sólo al drama sino la tragedia.“El 80 por ciento es divertida, la gente la pasa muy bien, y luego entran muy bien a lo dramático, con suavidad, con llanto, pero llega al punto con el público”, adelantó.“Hemos llenado los grandes teatros que están en Provincia, acabo de estar en Aguascalientes, y en muchos otros teatros donde nos han aplaudido de pie, que tuvimos que parar para escuchar. La gente la está disfrutando mucho”, compartió.“Recuerdo con mucho agrado la actuación del público de León en cada obra, leoneses son muy buen auditorio, saben leer muy bien la obra, la disfrutan y después aplauden fuerte, de manera que es muy buen público el de León, lo recuerdo muchas veces”, recordó.A pregunta expresa sobre si le interesaría contar su vida en una serie, respondió.“Sobre mi vida personal no creo que tenga interés”, aseguró.