'Me atacan porque voy arriba en las encuestas', dice Mícher por mantas colocadas

Malu Mícher, aspirante al senado por Morena,La candidata dijo que este acto de ilegalidad electoral está reportando en vialidades principales deen las que al parecer le señalan como asesina por sus presuntas declaraciones a favor de la legalidad del aborto.Al respecto, la candidata hizo un llamado a las autoridades, pues dice que estos anuncios son un mero acto de difamación que supone ha sido ejecutado con el consentimiento de las autoridades,

"Esto es un estilo narco, mantas en los puentes, increíble que sea la narco-política la que está asentada en Guanajuato. Hago un llamado respetuoso, sereno a todas las autoridades de los municipios donde aparecieron colgadas el día de hoy (lunes) estas mantas, porque todas las mantas están siendo colgadas frente a cámaras”.

Y reiteró que hará la denuncia oportuna frente apor presuntos delitos electorales; además de la gestión de atención que ya ha iniciado en los diferentes municipios, pues dijo que ya ha intentado (sin éxito) contactar al alcalde de León,

“Este delito es un delito electoral, no me voy a quedar de brazos cruzados, voy a hacer la denuncia correspondiente, pero en este momento en lo que voy y denuncio se está difamando mi persona; no soy asesina, no voy a permitir que me sigan llamando así y no voy a permitir intolerancias, al contrario, estoy a favor de derecho de decidir de las mujeres y de la voluntad de las mujeres”

La candidata morenista aseguró que nunca ha hablado de aborto, y dijo que los señalamientos al respecto son

"Jamás en mi vida he hablado de aborto, nunca he hablado de aborto ni hablaré (...). En todas las encuestas voy arriba, si esa es la motivación del ataque me parece que el tema es mucho más profundo, no es un tema relacionado con las mujeres sino es un tema político, es una guerra política y es violencia política contra las mujeres".

"De nuevo nos quieren ver sometidas, de nuevo nos quieren ver calladas en Guanajuato y no me voy a callar, voy a respetar siempre la voluntad de las mujeres", dijo Mícher.