BIEN CALIFICADOS

La agencia financiera Fitch Ratings ratificó las calificaciones positivas de Guanajuato. Reconoce un desempeño financiero sólido, bajo nivel de deuda y dinamismo económico.Si no tiene mejor nota es por la alta dependencia de los ingresos federales, que es problema común de todos los estados. Su nivel de liquidez es fuerte y sin problemas de pensiones.Lo que no dice el comunicado oficial del Gobierno Estatal es un pendiente que señala el reporte de Fitch: “Existe un grado limitado de transparencia y acceso a la información”.Hay que reconocer al gobernador Miguel Márquez y su gabinete económico encabezado por el secretario de Finanzas, Nacho Martín Solís, que el sexenio termina, de acuerdo a la Cuenta Pública reportada al Congreso, y a las calificadores internacionales, con finanzas públicas sanas y una solidez que permite una transición de gobierno sin mayor sobresalto.Gane quien gane podrá descalificar lo que quiera del gobierno que se va, que si la violencia y la inseguridad, que si contratos y asignaciones poco claras, lo que quieran, pero no podrán acusar de recibir un Estado con problemas de deuda pública ni desorden financiero, eso no.La agencia Fitch subió a su portal el pasado 21 de junio una calificación AA+ (mex) en escala nacional y BBB+ en escala global, con perspectiva estable, es decir, un “muy bien”.“La calificación de Guanajuato refleja su sólido desempeño financiero, así como su bajo nivel de apalancamiento y su alta sostenibilidad. La calificación también considera las políticas fiscales del estado, el dinamismo de la economía local, la fuerte liquidez y el hecho de que los pasivos por pensiones están cubiertos en el futuro previsible”, reporta.No hay que olvidar que en febrero el Estado asumió una deuda de 2,088 millones (de un techo de 4 mil 240 millones que el Congreso le había autorizado desde 2015). No obstante el nivel de servicio de la deuda equivale al 2.5% del ingreso actual y no pone en riesgo la calificación de Guanajuato. Toca ahora poner la lupa sobre en qué lo están gastando.En cuanto a los pasivos por pensiones, Guanajuato se encuentra en una posición muy favorable, dice Fitch. De acuerdo con la última valuación actuarial realizada por Valuaciones Actuariales del Norte, los pasivos por pensiones del estado están totalmente cubiertos hasta 2044 o 2081 (en base a un rendimiento de 3% o 5%, respectivamente).Por lo anterior, y la confianza ganada con el gobernador Márquez y su equipo, es que se menciona que, de ganar Diego Sinhue Rodríguez, el director general del Instituto de Seguridad Social de Guanajuato (ISSEG), Héctor Salgado Banda, es una carta fuerte para ocupar el asiento de titular de la Secretaría de Finanzas, Administración e Inversión.El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Grupo Guanajuato, encabezado por Paola Vázquez, en colaboración con la Universidad Iberoamericana de León, tienen listo un documento de propuestas a entregar a los candidatos a Gobernador. Trece acciones en tres ejes: Política Económica, Buen Gobierno y Responsabilidad Social y Empresarial.Entre las principales propuestas están las de dar facilidades para la creación de empresas de alto valor agregado, y para ello proponen condonar impuestos estatales el primero año de operación a empresas de alto valor y de base tecnológica y programas de apoyo para empresas Fintech, particularmente las que fomenten el ahorro y la educación financiera.El IMEF plantea el fomento de la educación dual y el fortalecimiento del intercambio de conocimiento internacional con las empresas de Guanajuato, así como un programa de becas internacional para alumnos destacados en temas de inclusión financiera, ciencia, tecnología e innovación, e implementar educación financiera en secundaria y preparatoria.Los financieros de Guanajuato coinciden con el próximo Gobernador en la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera en el Gobierno del Estado para atacar al crimen por donde más le duele, sus finanzas. También sugieren cero uso de efectivo en las transacciones, sólo dinero electrónico. En resumen, mayor formalidad de la economía.El candidato Verde a la alcaldía, Sergio Contreras, cerró campaña. Mostró músculo en evento masivo, apeló a que todos reflexionen si quien fracasa merece otra oportunidad, y acusó que “León es uno de los municipios más violentos, inseguros, contaminados y pobres del País”. Veremos si el mensaje le llegó a los indecisos, que por cierto no estaban ahí.El Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato se reunió para aprobar los nuevos indicadores basados en las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo.En el portal www.observatorioturistico.org están publicados los 26 indicadores que miden la actividad turística de Guanajuato contenidos en los 4 criterios: Gestión de destino, Economía inclusiva, Sociedad y cultura, y Medio ambiente.El OTEG lo integran: Universidad de Guanajuato, Universidad de Celaya, Universidad De La Salle, Poliforum León, Iplaneg, INEGI, Inforum Irapuato, SABES, entre otras.