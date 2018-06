Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ánimo que ya es lunes. Al concluir el año, BP gasolineras proyecta tener 39 estaciones, destacando por abrir a partir de diciembre de 2017 un punto de venta cada 21 horas promedio en México.Platicamos con Álvaro Granada Sanz, director general de BP y nos comparte que en la actualidad en México ya suman 280 estaciones en 15 estados; es decir, ya han llegado a un 50% de presencia, aunque su verdadero reto es a cinco años en donde esperan contar con mil 500 unidades de norte a sur.En lo referente a Guanajuato, en la actualidad tiene ocho estaciones de las cuales siete están en León y una más en San Miguel de Allende, aunque no descarta en los próximos meses llegar al resto de ciudades del corredor industrial, antes de concluir 2018 serán nueve gasolineras más, mientras que en Querétaro de 14 pasarán a 20.En la actualidad al integrar a las sucursales que tiene en San Luis Potosí tienen en funcionamiento 22 estaciones en el Bajío.De acuerdo a datos de BP, a diario están atendiendo a 500 mil clientes en México.Su reto para el Bajío sigue siendo llegar a conquistar el 15% de sus clientes, razón por la que adelanta que un importante porcentaje de estaciones que hoy son Pemex están en proceso de ofrecer gasolina bajo la marca BP.“Haciendo una cuenta rápida llegaremos a generar mil empleos en el Bajío al concluir 2018”.Respecto al tema del costo de las gasolinas que en México se acercan a los 20 pesos por litro, mencionó que no es un tema que dependa de las marcas, sino del tema impuestos y el precio del mercado internacional, “la mitad de estos dos factores es lo que incrementa el costo total de la gasolina”, explica el directivo.A la pregunta de si en su plan está el importar su propia gasolina, fue claro y señaló que mientras las condiciones de infraestructura y logística no sean lo suficientemente eficientes para garantizar que el producto llegue a sus gasolineras, seguirán ofreciendo gasolina de la misma forma que hasta ahora sucede.De la venta de huachicol en gasolineras establecidas mencionó que en BP cuentan con controles vinculados a su oficina central que detecta cualquier variación de combustible, así como de que se comercialicen litros de a litro.El reto de adaptar sus productos a la venta en línea no es algo exclusivo de las Mipymes.También las grandes cadenas departamentales y de autoservicio están realizando una serie de acciones, inversiones y cambios en sus organizaciones.Un ejemplo es el de WalMart que anunció la contratación de Ignacio Caride como encargado de llevar a buen puerto su estrategia de ecommerce.Este personaje viene de ser el CEO de Mercado Libre en México, participó 13 años en la plataforma, razón por la que nos queda claro del porqué de su contratación.Otro punto para que los altos mandos del supermercado optarán por su contratación es que es el cofundador y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Venta Onlinea (AMVO) y además fue vicepresidente del Comité de Relaciones Gubernamentales de la Cámara de Comercio Electrónico en Colombia.Lowe’s que en esta semana tiene considerado abrir su primera tienda en León contempla ampliar la cantidad de proveeduría mexicana que adquiere para sus tiendas, lo cual es una muy buena noticia, la mala es que en el encuentro de negocios que realizaron para buscar Pymes guanajuatenses, de 30 participantes solamente una cumplió con los estándares requeridos por la tienda estadounidense que vendrá a competir directamente con The Home Depot.En la actualidad un 70% de la proveeduría de Lowe’s es procedente de China y por esa razón su intención de integrar a su cadena de proveedores a Mipymes locales.Mañana en este mismo espacio le compartimos información de una estrategia que podría generar que más empresas guanajuatenses se sumen al grupo de empresarios que cumplen con tiempos de entrega, ofrecen un producto de calidad y están teniendo una importante experiencia como exportadores.