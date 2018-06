Deja Sheffield plantado al Frente Nacional por la Familia

El Partido Encuentro Social (PES) y Ricardo Sheffield, candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia fueron convocados por lasin embargo por cuestiones de agenda Sheffield canceló su asistencia.Con la finalidad de presentar al Frente Nacional por la Familia su agenda en favor de la familia y de la vida, elen la ciudad de León.

“La idea es platicar para ver cuál sería el trabajo con la asociación civil (...) y parte de las propuestas que ellos tienen para que las conozcamos y apoyemos en caso de llegar nosotros al Congreso.

Desafortunadamente se cambió la cita ya muy noche y no hubo oportunidad de avisar a los medios y me avisan que Ricardo está yendo para otro lado y que ya no se pudieron mover los compromisos. Pero nosotros de todos modos vamos a tener el evento porque hay gente que quiere conocer la agenda de Encuentro Social en favor de la vida y de la familia”, sostuvo el dirigente estatal del PES, Mario Mejía Ladrón.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Igualmente, destacó que el, asociación que ha apoyado a dicho partido con otras iniciativas en contra del aborto y en contra de los matrimonios igualitarios temas que forman parte de la agenda de Encuentro Social.El área de comunicación social de Ricardo Sheffield justificó que el Frente Nacional por la Familiay por una reunión privada de la que no se le permitió salir.Al evento, además de Ricardo Sheffield Padilla fueron invitados