Las imágenes con el logo de campaña de, en las que propone la prohibición de minifaldas para combatir las violaciones, bloquear sitios de pornografía o el espionaje en WhatsApp provienen de cuentas falsas.La cuenta @DiegoSinhueMEX la cual fue dada de baja pocos días después de su creación, contaba con la misma foto de perfil y video de portada que la cuenta oficial del candidato @DiegoSinhueMX. Esta cuenta falsa publicaba supuestas propuestas del candidato con el mismo formato gráfico que las propuestas que publica en su página oficial. Según la página falsa, las propuestas del candidato son: prohibir el uso de mini faldas para evitar violaciones, una policía de espionaje de WhatsApp para revisar las conversaciones de presuntos delincuentes, el bloqueo a sitios web de pornografía para evitar las distracciones de los trabajadores y estudiantes, pero ninguna de éstas existen en el plan de gobierno del candidato.Estas páginas apócrifas también llaman a votar por Sinhue tachando los recuadros del PAN y al Partido Nueva Alianza en la boleta, lo cual anularía el voto por ser partidos que no se encuentran en coalición.Claudio Jorge Blanco, miembro del área de comunicación del candidato, confirmó a Verificado 2018 que dichas imágenes que circulan en redes no provienen de su campaña.Otra página falsa, Diego Sinhué Gto, creada el 22 de mayo publica supuestas propuestas del candidato que, aunque cuentan con el logo de campaña y el mismo formato que las imágenes sobre propuestas de la página oficial , evidentemente son falsas, pues hace propuestas absurdas, como: preparatorias fascistas, retraso en desarrollo social y humano, “financiamiento para mis gastos personales”, “más y mejores” viajes para mi familia.El 19 de mayo, una usuaria denunció en Facebook que la cuenta @DiegoSinhueGTO publicó como publicidad pautada imágenes con el mismo logo de campaña y formato que la página oficial, en donde el candidato supuestamente promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo, la legalización de la marihuana y la legalización del aborto, principios a los cuales se opone el partido que representa. La página fue retirada ya de Facebook.Blanco comentó a Verificado 2018 que detectaron la existencia de ocho páginas falsas desde inicios de la campaña. Dos de las denunciadas por el equipo en Facebook ya fueron retiradas, sin embargo fueron creadas de nuevo con nombres similares. Aún existen dos cuentas falsas, las cuales, a pesar de haber denunciado en Facebook por el uso no autorizado de fotos y gráficos, no han sido retiradas por contar con pauta publicitaria, según mencionó Facebook al equipo de campaña de candidato.