No termina su carrera en Universidad de Guanajuato por abuso de maestro

ocupaba un puesto como becaria en lay se mudó a lapor miedo tras denunciar el ataque sexual de unLa joven abogada está por cumplir tres años entre fiscales, organismos de defensa a la mujer y de derechos humanos, y en los que también ha sido buscada por estudiantes que dicen ser víctimas de abusos sexuales de docentesEn su caso, su ex maestro y coordinador dela quien denunció por la agresión, permanece en el puesto y dando cátedra. De acuerdo con Isabel, existe una estructura de poder y de pago de favores, sobre todo, en la Facultad de Derecho, donde los maestros son jueces y magistrados.Por el caso de Isabel, la universidad creó—programa de incorporación de la perspectiva de género, con un protocolo para la atención en casos de violencia de género— que, a decir de Isabel, sólo ha servido como pasarela de lealtades institucionales para contener las denuncias, puesto que no se ha visto una destitución y, por el contrario, un profesor fue cesado por reportar a otro que andaba con las alumnas.En agosto de 2015,más al evento deEsa tardele dijo que quería hablar con ella, lo cual le pareció normal, puesto que era un profesor al que le tenía respeto porque había sido su maestro en la carrera, además de ser el padre de su mejor amiga."Todavía no entendí a qué se refería cuando me decía eso, entonces me dijo: '¡Dame un beso!'. Me acuerdo que estábamos sentados en la terraza de mi habitación y lo que hice fue decirle que se tenía que ir y justo cuando me voy parando para acercarme a la puerta y abrirla, me empieza a jalar; lo empiezo a empujar; él me empieza a gritar: '¡No te voy a penetrar!'; me empieza a patear y tiramos una mesa. En eso entra al baño y empieza a vomitar. Yo levanté el teléfono y le grité: 'Ahí viene la policía', y salió corriendo, incluso con los pantalones abajo, agarró sus cosas y se fue".se dio cuenta que tenía moretones en piernas y brazos. En esas condiciones denunció ypor la queja contraEl expediente concluyó conpero no hace referencia al denunciado. La Fiscalía General de Justicia de Aguascalientes archivó la Averiguación Previa 02251/02-16, que presentó Isabel por el cargo de "atentados al pudor", por falta de elementos probatorios.En tanto, en laporque los hechos ocurrieron eny lacon base en la determinación delPersonal de lala presionó para que retirara las denuncias y quejas, le ofrecieron cobrar un sueldo tras su salida de becaria, también enfrentó acusaciones que le decían que estaba ardida, que había sido su culpa,Incluso,le ofreció disculpas e intentó sobornarla con un cheque en blanco para que le pusiera la cifra que quisiera y cobrara, lo cualrechazó y conserva como prueba además de los mensajes del agresor.