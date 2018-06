De llegar al poder, AMLO cancelaría decretos de reserva de agua

"No creo que la vaquita marina se esté extinguiendo, ya se extinguió por negligencia y corrupción, desde los setentas había focos rojos y el apoyo se hizo mal y tarde, ha habido una erogación de millones de pesos para salvar una especie cuando se ha olvidado a muchas otras que no se han detectado o no se han querido ver por falta de atractivo".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En caso de quepor ser ilegales e inconstitucionales afirmóAl encabezar la presentación deque es la propuesta de gobierno 2018 – 2024 en materia ambiental del morenista, González Blanco indicó que estos decretos deben "echarse para atrás, son inconstitucionales e ilegales no hubo una consulta a pueblos originarios con la ciudadanía, los tenemos que revertir y hacer nuevos planteamientos, estos además de que no cuentan con una base científica, son opacos".De dirigir lase centraría en resolver temascomo"Las decisiones que se tomen durante mi mandato serán basados en la ciencia y se realizarán en la transición del nuevo gobierno".Acerca de la protección a la vaquita marina lamentó que esta especie ya se extinguió por culpa de la corrupción y que al ser secretaria de estado ampliará la protección a todas las especies nacionales que estén en peligro de desaparición.Sobre la Agenda de Medio Ambiente 2018 – 2024 se detalló que está dividida en 12 ejes temáticos en donde se analizan el reto, estadísticas y propuestas para la mitigación y adaptación al cambio climático, el manejo integrado de cuencas hidrográficas y del agua, de zonas costeras y marinas, del Territorio Insular Mexicano, el manejo integral forestal y de suelos, las áreas naturales protegidas, la conservación y manejo sustentable de la biodiversidad, las ciudades que pueden ser sustentables, la calidad del aire, el manejo integral de residuos, el fortalecimiento institucional y la justicia ambiental.cuenta además con diez ejes transversales entre los que destacan el desarrollo integral sustentable, la perspectiva de derechos humanos, participación ciudadana, gobierno basado en evidencia científica, transparencia y rendición de cuentas entre otros.Josefa González Blanco comentó que lo más interesante de la agenda es su visión "biocentrista" en donde se pone al ser humano en conjunción con la naturaleza, "con ella podremos evitar que la población abandone sus hogares por falta de oportunidades o desarrollo, que tengan una vida digna y quien se vaya sea, porque así lo desea y no porque el territorio está devastado o es explotado por alguien ajeno a éste".En su oportunidad el biólogo e investigador Víctor Toledo recordó que hace más de veinte años fue testigo de la creación de la Semarnat "era muy interesante que por fin existiera una secretaría dedicada al medio ambiente" y pidió que se le regrese el poder a los científicos "porque ellos sabrán resolver los problemas relacionados con la naturaleza".Alfonso Aguirre, oceanólogo, comentó que esta propuesta de agenda ambiental es un acierto al centrarse en la regeneración del tejido social. "Vamos por un desarrollo integral sustentable que se lleve a cabo con honestidad, compromiso y lealtad con el pueblo de México".