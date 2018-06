Estados Unidos aprueba el primer medicamento hecho con marihuana

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Laaprobó el medicamento llamado Epidiolex, para tratar un tipo de ataques de epilepsia poco comunes que comienzan en la niñez. Pero no es precisamente marihuana médica.. No queda claro la razón exacta por la que el ingrediente, conocido como CBD, reduce los ataques en algunas personas con epilepsia.La empresa farmacéuticaLas autoridades de la FDA dijeron que el medicamento, combinado con otros afines, redujeron los ataques de epilepsia.La FDA ya había aprobado versiones sintéticas de otros ingredientes de cannabis para uso medicinal, incluyendo para la severa pérdida de peso que sufren pacientes con VIH.Esencialmente, Epidiolex es una versión de grado farmacéutico de aceite CBD, que algunos padres ya usan para tratar a sus hijos por epilepsia. CBD es uno de más de 100 químicos que se hallan en la marihuana. Pero no contiene THC, que en la marihuana es el ingrediente estupefaciente.Doctores dicen que es importante tener una versión regulada por el gobierno."Estoy realmente contento que tenemos un producto que será mucho menos contaminante y que yo sé lo que es", dijo la médico Ellaine Wirrell, directora del programa de epilepsia infantil de la Clínica Mayo. "En los productos artesanales muchas veces hay grandes variaciones en las dosis de un frasco a otro, dependiendo dónde la compras".