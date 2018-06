EU cesa 'tolerancia cero' hacia migrantes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las autoridades han abandonado por el momento la política de “tolerancia cero” del gobierno del presidente Donald Trump hacia las familias inmigrantes detenidas al cruzar la frontera, dijo el máximo responsable de las fronteras de Estados Unidos.El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Kevin McAleenan, declaró a reporteros en Texas queMcAleenan y el secretario de Justicia, Jeff Sessions, han insistido en que, pero no se pueden enviar casos a juicio porque los padres no pueden ser separados de sus hijos. McAleenan dijo que elabora un plan para reanudar los casos penales.La semana pasada, la defensoría pública federal en El Paso, Texas, anunció que los fiscales federales ya no deben presentar cargos penales contra los padres que ingresaron en Estados Unidos si llevan hijos.En medio de la confusión, algunos miembros demócratas del Congreso manifestaron de nuevo su molestia hoy lunesEl senador Richard Blumenthal, de Connecticut, fue uno de varios legisladores que visitaron un albergue en el cruce fronterizo de Tornillo, en el oeste de Texas.“Creo que existe un consenso muy, muy fuerte entre ambos partidos en el poder legislativo de que la reunificación debe efectuarse de inmediato”, declaró Blumenthal.